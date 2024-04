Convocation à l'assemblée générale annuelle de Syensqo le 23 mai 2024

Créée à l'issue de la scission en décembre 2023 de l'activité chimie de spécialités de Solvay, Syensqo SA/NV est une société de produits chimiques de spécialités organisée en deux divisions : - Division Matériaux : qui consiste en une plateforme de polymères haute performance couplée à une activité de composites de premier plan desservant principalement les marchés de l'automobile, de l'aérospatiale et de la défense ainsi que celui de l'électronique ; - Division Consumer et Ressources : qui fournit des solutions spécialisées aux marchés finaux axés sur les consommateurs, tels que l'agroalimentaire, les soins personnels, l'alimentation, etc. La société possède déjà plus de 1 800 familles de brevets dans l'ensemble de son portefeuille.

Secteur Chimie diversifiée