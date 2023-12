Syensqo : BlackRock détient plus de 3% du capital

La société BlackRock, numéro un mondial de la gestion d'actifs, détient plus de 3% du capital et des droits de vote de Syensqo, selon un avis financier publié mercredi.



En date du 11 décembre, premier jour de cotation des titres du groupe de chimie, le fonds d'investissement détenait 3,19% des droits de vote de l'ancienne filiale de Solvay.



En tenant compte des instruments financiers en sa possession, représentant 0,85% des droits de vote, sa participation était de 4,14%.



Syensqo précise que cette déclaration s'est faite dans le cadre de son entrée en Bourse, qui l'a déjà vu progresser de plus de 8% depuis ses premiers pas sur Euronext.



