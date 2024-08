SYENSQO : Stifel reste à achat, réduit son objectif de cours

Le 09 août 2024 à 11:48 Partager

Tout en maintenant sa recommandation 'achat' sur Syensqo, Stifel ramène son objectif de cours de 115 à 103 euros, au vu d'estimations révisées pour le groupe de chimie belge après des perspectives prudentes et une valorisation plus basse des pairs.



'Le cas d'investissement demeure la faible valorisation pour un portefeuille de spécialité à marge élevée, mais une dynamique positive requiert une tendance claire d'amélioration des résultats, signifiant une reprise de la demande en polymères de spécialité', juge-t-il.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.