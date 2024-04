Syensqo : adhésion à l'association EuropaBio

Syensqo fait part de son adhésion à EuropaBio, l'Association européenne des bio-industries, renforçant son engagement à faire progresser l'innovation et la croissance dans le domaine des biotechnologies et à contribuer à la neutralité carbone.



La société belge de chimie de spécialité élargira ainsi son réseau, se familiarisera avec les tendances et les technologies émergentes et renforcera sa visibilité dans les communautés biotechnologiques européenne et mondiale.



Syensqo rappelle avoir lancé en 2022 une plateforme matériaux renouvelables et biotechnologies, se concentrant sur le développement de solutions innovantes et durables à partir de matières premières renouvelables et de biotechnologies.



