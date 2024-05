Syensqo : en baisse après des résultats trimestriels en baisse sur un an

Syensqo (-2,22% à 94,04 euros) recule ce jeudi après la publication de ses résultats trimestriels. Le spécialiste de la chimie de spécialité a vu son chiffre d'affaires net progresser de 3% par rapport au 4e trimestre 2023 à 1,6 milliard d’euros "grâce à l'amélioration de la dynamique des volumes". Ce chiffre est en revanche en baisse de 8% organiquement sur un an par rapport à un 1er trimestre 2023 record, "en raison d'une baisse de 2% des volumes et de 6% des prix, plus particulièrement dans le segment Consumer & Resources et Specialty Polymers".



L'Ebitda sous-jacent ressort à 363 millions d‘euros, en baisse de 23,4% sur un an, mais en augmentation de 23,3% par rapport au 4e trimestre, tandis qu'à 23% la marge Ebitda a baissé de 380 points de base sur un an, mais progressé d'environ 370 points de base par rapport au 4e trimestre, "portée par l'amélioration de la marge brute sur l'ensemble des activités , et plus particulièrement dans Composite Materials, Specialty Polymers et Novecare".