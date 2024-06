Ne pas destiné à être diffusé aux Etats-Unis, Canada, Australie et Japon

Syensqo finalise avec succès son émission obligataire inaugurale pour un montant de US$ 1,2 milliard

Bruxelles, Belgique – 4 juin 2024 - 19h15 CEST

Syensqo SA (la « Société ») annonce aujourd'hui qu'elle a clôturé avec succès une émission d'obligations pour un montant nominal de 1,2 milliard de dollars US en deux tranches :

Obligation de US$ 600 millions, avec une échéance de 5 ans et avec un coupon fixe de 5,65%

Obligation de US$ 600 millions, avec une échéance de 10 ans et avec un coupon fixe de 5,85%

Les obligations sont notées BBB+ par S&P et Baa1 par Moody's.

La transaction a suscité un vif intérêt sur le marché, avec un carnet d'ordres sursouscrit de plus de quatre fois, dépassant les US$ 5 milliards, et la participation de plus de 125 investisseurs institutionnels.

Le produit de l'offre sera utilisé pour les besoins généraux de la Société, y compris le remboursement du crédit-relais mis en place par Syensqo fin 2023, dans le cadre de la scission de Solvay.

Christopher Davis, directeur financier de Syensqo, a déclaré: “Cette transaction est une réussite pour Syensqo, qui s'établit ainsi comme émetteur sur le marché obligataire américain et renforce encore son profil financier équilibré.

La forte demande émanant d'un large éventail d'investisseurs institutionnels internationaux de qualité témoigne de la confiance des marchés financiers dans le profil de crédit solide et la stratégie de croissance de Syensqo. Cette transaction marque également la dernière étape de la mise en place de notre structure de capital en tant qu'entreprise autonome.”

Clause de non-responsabilité

L'offre et la vente des titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, et les titres ne peuvent être offertes ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption applicable aux exigences d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres, et il n'y aura pas de vente des titres dans un État ou une autre juridiction où une telle offre, vente ou sollicitation serait illégale.

Dans les États membres de l'EEE, cette annonce s'adresse uniquement aux personnes qui sont des "investisseurs qualifiés" au sens du Règlement (UE) 2017/1129 (le "Règlement Prospectus"). Cette communication est distribuée à, et s'adresse uniquement à des personnes au Royaume-Uni dans des circonstances où la section 21(1) de la FSMA ne s'applique pas. Ce communiqué de presse ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement Prospectus ou une offre au public. La distribution de ce communiqué de presse dans certaines juridictions peut être restreinte par la loi. Les personnes en possession de ce communiqué doivent s'informer de ces restrictions et les respecter. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois de ces juridictions.

Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

A propos de Syensqo

Syensqo est une entreprise fondée sur la science qui développe des solutions novatrices permettant d’améliorer notre façon de vivre, de travailler, de voyager et de nous divertir. Inspirés par les congrès scientifiques initiés par Ernest Solvay en 1911, nous réunissons des talents brillants qui repoussent sans cesse les limites de la science et de l'innovation au profit de nos clients, avec plus de 13 000 employés.

Nous développons des solutions qui contribuent à offrir des produits plus sûrs, plus propres et plus durables, que l’on retrouve dans l’habitat, l'alimentation, et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils électroniques et les soins de santé. Notre force d'innovation nous permet de concrétiser l'ambition d'une économie circulaire et d'explorer des technologies révolutionnaires qui feront progresser l'humanité.

