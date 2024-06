Syensqo : lancement d'un ChatGPT interne

Syensqo annonce le lancement de SyGPT, une version interne sécurisée de ChatGPT, conçue pour révolutionner l'efficacité et l'innovation sur le lieu de travail, et ainsi améliorer la productivité des employés, en tirant parti de l'intelligence artificielle.



'SyGPT sert d'assistant personnel polyvalent pour les activités quotidiennes ou les tâches de recherche scientifique et vise à libérer plusieurs heures chaque semaine pour tous les employés de Syensqo', explique le chimiste de spécialités belge.



Conçu avec Microsoft et actuellement basé sur GPT-4 Turbo, SyGPT garantit, contrairement aux chatbots publics, 'une confidentialité totale, permettant aux utilisateurs de traiter des informations sensibles sans compromettre la sécurité'.



