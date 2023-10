Sylph Technologies Limited est une société de technologie logicielle basée en Inde. La société fournit des services de développement de logiciels et des solutions avec des services tels que l'externalisation du développement de logiciels, le développement Web, le développement de produits, le conseil en stratégie, le développement de logiciels offshore, le commerce électronique pour le Web et l'activation mobile. Les segments de l'entreprise comprennent les technologies de l'information, l'éducation, l'impression et la publication de journaux et le commerce de centrales solaires. L'entreprise propose également des services liés à l'emploi et a commencé à commercialiser des produits d'énergie solaire. La société est également engagée dans l'externalisation des processus d'affaires (BPO) et l'externalisation des processus de connaissance (KPO) et fournit des services dans le domaine de la comptabilité, de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur les services, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de la taxe centrale sur les ventes (CST), de la taxe sur les biens et services (GST), des droits de douane et autres droits et taxes, de l'audit, des services aux entreprises, des questions de droit des sociétés, de la planification des investissements, du conseil financier et juridique et de la gestion fiscale.

Secteur Services et conseils en informatique