Sylvania Platinum double son dividende en raison de l'augmentation de son bénéfice intérimaire

(Alliance News) - Sylvania Platinum Ltd a annoncé mardi un bénéfice intérimaire plus élevé, la croissance des revenus ayant dépassé une légère augmentation du coût des ventes, alors qu'elle vise une augmentation de la production.

Slyvania Platinum est un mineur de platine basé aux Bermudes et axé sur l'Afrique du Sud.

Le bénéfice avant impôts du semestre clos le 31 décembre a grimpé de 30% à 45,0 millions USD, contre 34,9 millions USD un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a augmenté de 16%, passant de 69,1 millions USD à 79,9 millions USD, mais le coût des ventes n'a augmenté que de 3,7%, passant de 29,2 millions USD à 30,3 millions USD.

La production de platine, de palladium, de rhodium et d'or au cours du semestre a bondi de 19 % pour atteindre 38 471 onces, contre 32 376 onces un an plus tôt.

Sylvania a déclaré un dividende intérimaire de 3 pence par action, contre aucun l'année précédente, la société ayant mis en place une nouvelle politique de dividende en juillet de l'année dernière.

Pour ce qui est de l'avenir, Sylvania prévoit une production de 70 000 à 72 000 onces de platine, palladium, rhodium et or pour l'exercice 2023, soit au moins 4,4 % de plus que les 67 053 onces produites pour l'exercice 2022.

En outre, elle a déclaré : "Au second semestre de cette année, l'accent reste mis sur la poursuite de l'amélioration de la confiance dans les ressources et de leur expansion, ainsi que sur la quantification du bénéfice potentiel de ces actifs. Une étude de délimitation actualisée est en cours à Volspruit, qui inclura désormais la valeur du corps sud et du rhodium, initialement exclus de l'étude de délimitation du corps nord, ainsi que des études visant à améliorer l'estimation des ressources pour le projet Aurora et vers la déclaration d'une première estimation des ressources minérales pour le projet Hacra."

Les actions de Sylvania Platinum étaient en hausse de 6,2 % à 106,00 pence chacune à Londres mardi matin.

