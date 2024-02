Symbio Holdings Limited est une société de logiciels de communication en nuage basée en Australie. La Société est engagée dans la fourniture de services de communication aux sociétés de logiciels, aux fournisseurs de télécommunications et aux entreprises clientes en Australie et à l'étranger. La société opère à travers trois segments : La plate-forme de communication en tant que service (CPaaS), les communications unifiées en tant que service (UCaaS) et les télécommunications en tant que service (TaaS). La division CPaaS a pour objectif de permettre aux éditeurs de logiciels et aux fournisseurs de services basés sur l'infrastructure d'activer les appels et la messagerie via les numéros de téléphone hébergés par Symbio. La division CPaaS opère sous la marque Symbio et incorpore la marque et la base de clients mondiale TNZI. Le segment UCaaS se concentre sur la mise en place et la gestion en libre-service de services de collaboration d'entreprise. Le segment TaaS se concentre sur la fourniture d'une plateforme numérique pour les petits fournisseurs de services (en Australie uniquement) afin d'exploiter leurs activités de télécommunications et de services gérés.

Secteur Services intégrés de télécommunications