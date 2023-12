Symbiox Investment & Trading Co Ltd est une société basée en Inde qui est principalement engagée dans l'investissement, comme les prêts et les avances et les investissements. La société investit, acquiert, détient et négocie des actions, des titres, des débentures, des actions, des obligations, des obligations et des titres émis ou garantis par toute société constituée ou exerçant ses activités en Inde ou ailleurs. Elle s'occupe également de la cession, de la vente, de l'échange, du transfert ou de l'aliénation des investissements, des actions, des débentures et des obligations de la société. Elle exerce également des activités d'acheteur et de vendeur, de négociant et de fabricant de toile de jute, de toile de jute, de toile de carpe, de toile de bâche, de coupe de jute, de jute brut et de textiles de toutes sortes. La société agit en tant qu'acheteurs, vendeurs, importateurs, exportateurs, distributeurs, agents, courtiers, facteurs, stockistes, commissionnaires, fabricants et revendeurs de toutes sortes de tissus, vêtements, tapis, durries, nattes, carpettes, couvertures, châles, tweeds, lin, flanelles, couvre-lits et courtepointes.

Secteur Habillement et accessoires