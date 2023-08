Symbotic Inc. se concentre sur la technologie d'automatisation robotique basée sur l'intelligence artificielle (IA). La société développe, commercialise et déploie des solutions technologiques avancées de bout en bout qui améliorent les opérations de la chaîne d'approvisionnement. La plateforme de l'entreprise accélère le mouvement des marchandises dans la chaîne d'approvisionnement, améliore la flexibilité des unités de stockage (SKU) et exécute les commandes. La plateforme est composée de robots atomiseurs, d'une structure tampon, de robots mobiles autonomes qui manipulent les produits, de cellules de palettisation robotisées et d'un logiciel qui coordonne et optimise les mouvements de tous ces systèmes afin de maximiser le débit des marchandises tout en réduisant le coût du système. La plateforme de l'entreprise est améliorée par son matériel autonome alimenté par l'IA et son logiciel système. Elle automatise le traitement des palettes et des caisses dans les grands entrepôts ou les centres de distribution pour les entreprises de vente au détail. Elle dessert des secteurs tels que la vente au détail, l'alimentation et les boissons, les épiceries, la logistique des tiers et d'autres.

Secteur Machines et équipements industriels