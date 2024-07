Symbotic Inc. est une société de technologie d'automatisation qui réimagine la chaîne d'approvisionnement grâce à sa plateforme robotique et logicielle de bout en bout, alimentée par l'intelligence artificielle (IA). La société est engagée dans le développement, la commercialisation et le déploiement de solutions technologiques de bout en bout qui améliorent les opérations de la chaîne d'approvisionnement. Elle automatise le traitement des palettes et des caisses dans les grands entrepôts ou centres de distribution pour certaines entreprises de vente au détail et en gros dans le monde. La plateforme Symbotic est basée sur une approche visant à relier les producteurs de biens aux utilisateurs finaux, de manière à résoudre les problèmes d'inadéquation entre les quantités, les délais et les lieux de livraison qui se posent entre les deux, tout en réduisant les coûts. Elle utilise des robots entièrement autonomes, contrôlés collectivement par son logiciel système basé sur l'IA, pour réaliser à grande échelle des améliorations de la chaîne d'approvisionnement dans le monde réel. L'entreprise dessert divers secteurs, notamment l'épicerie de détail, la vente au détail de marchandises générales, la vente en gros de produits alimentaires, la chaussure et l'habillement, les biens de consommation emballés et l'alimentation et les boissons.