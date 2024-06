Symphony Environmental Technologies PLC - développeur de technologie de plastique biodégradable basé à Hertfordshire - En 2023, la perte avant impôts se réduit à 2,3 millions de livres sterling, contre 3 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires passe de 6,2 millions de livres sterling à 6,4 millions de livres sterling, tandis que les dépenses administratives sont ramenées de 4,8 millions de livres sterling à 4,1 millions de livres sterling. La perte de base par action est de 1,18 pence, contre 1,65 pence l'année précédente. La société déclare : "L'un des objectifs du groupe était de réduire les coûts sans nuire à l'initiative de vente. Cet objectif a été atteint et se poursuivra jusqu'en 2024." Déclare que les marges bénéficiaires brutes sont stables à 37%. Ajoute : "Avec une structure de coûts plus faible et des marges brutes plus élevées, les perspectives pour 2024 montrent une position commerciale beaucoup plus positive pour le groupe par rapport aux dernières années." Il note que les opportunités pour Symphony sont "significatives" et que, bien que la conversion prenne beaucoup plus de temps que prévu, une combinaison de conversations plus positives, d'essais et d'autres facteurs donne au conseil d'administration la certitude que ces opportunités peuvent être et seront converties à court ou moyen terme.

Cours actuel de l'action : 2,85 pence, en hausse de 3,6 % à Londres jeudi.

Variation sur 12 mois : en baisse de 59 %.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.