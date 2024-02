(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées vendredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

RTW Biotech Opportunities Ltd - société d'investissement basée à New York et spécialisée dans le secteur des sciences de la vie - Prend note de l'annonce faite par Kyverna Therapeutics concernant le prix d'une première offre publique de 319 millions de dollars, soit 137 millions de dollars de plus que l'estimation initiale de la semaine dernière. Kyverna est une société biopharmaceutique de thérapie cellulaire au stade clinique, dans laquelle RTW a initialement investi par le biais d'un tour de financement de série B au début de 2022. Le premier jour de cotation, le prix de l'action Kyverna a augmenté de 36 % pour clôturer à 30,00 USD par action.

Symphony Environmental Technologies PLC - Entreprise basée à Hertfordshire qui développe une technologie pour rendre le plastique biodégradable - déclare que le Tribunal de l'Union européenne a estimé que les défendeurs n'ont pas dépassé "les limites de leur pouvoir discrétionnaire", de sorte que Symphony n'a pas droit à une indemnisation. Toutefois, Symphony explique que le jugement n'était pas une évaluation de l'efficacité des technologies d2w. Elle ajoute que le tribunal n'a pas tenu compte d'autres études qui ont soutenu la technologie, ni de la distinction entre les plastiques oxo-biodégradables et oxo-dégradables. La technologie d2w n'a pas été largement utilisée dans l'UE depuis plusieurs années, et la longueur de la procédure judiciaire et du jugement a "très peu d'effet" sur les entreprises existantes.

Evgen Pharma PLC - société de développement de médicaments à base de sulforaphane en phase clinique - Note le litige avec Stalicla SA, son partenaire dans le domaine des troubles du spectre autistique et d'autres troubles du développement neurologique. Elle explique qu'en octobre 2022, Evgen a concédé à Stalicla les droits sur son produit phare, SFX-01, pour un montant pouvant atteindre 160,5 millions USD en paiements d'étape. Un premier versement de 500 000 USD a été effectué d'emblée, le prochain paiement anticipé de 500 000 USD étant dû à l'achèvement de l'étude de phase 1 sur des volontaires humains parrainée par Evgen. Evgen, qui a achevé une étude de phase 1b, estime que le prochain paiement est maintenant dû et déclare avoir officiellement mis en œuvre le processus de résolution des litiges. Elle n'avait pas prévu de paiements d'étape de la part de Stalicla dans ses prévisions financières et sa trésorerie reste inchangée.

Substrate Artificial Inteligence SA - incubateur madrilène d'entreprises fournissant des produits et services d'intelligence artificielle dans les secteurs de la fintech, de l'agritech, de l'énergie, des ressources humaines et de la santé - signe un accord d'investissement avec Indico Investments and Management SL, pour un montant maximum de 2,0 millions d'euros. L'engagement d'investissement, qui expire le 7 février, porte sur les actions de classe A de la société. Il sera réalisé par tranches de 500 000 euros, avec une décote de 10 %.

DCI Advisors Ltd - société d'investissement immobilier basée dans les îles Vierges britanniques - annonce qu'elle a conclu un autre accord de prêt de 350 000 euros avec un actionnaire afin de fournir un fonds de roulement supplémentaire. L'actionnaire qui accorde ce prêt avait déjà conclu un accord de prêt de 350 000 euros avec DCI Advisors en octobre dernier. A ce jour, DCI a reçu sept prêts de 350 000 euros chacun et deux prêts de fonds gérés par un seul actionnaire pour un montant total de 330 000 dollars.

Apax Global Alpha Ltd - Investisseur basé à Guernesey dans les domaines de la technologie, des services, de la santé, de l'internet et de la consommation - Confirme que l'offre de 120 pence en espèces par action Kin et Carta PLC est définitive et ne sera pas augmentée. En décembre, Apax a déclaré qu'une "déclaration de non-augmentation" relative à son propre prix d'offre n'était plus en vigueur et avait été annulée, après que Kin & Carta a accepté une offre de 130 pence par action de Valtech, une société contrôlée par des fonds conseillés par BC Partners LLP, une société basée à Londres.

Sutton Harbour Group PLC - Spécialiste de la régénération du front de mer basé à Plymouth, Angleterre - Prend note de la déclaration de presse faite par le conseil municipal de Plymouth jeudi, et confirme avoir reçu une lettre du conseil alléguant une violation du bail de l'aéroport municipal de Plymouth. Elle déclare qu'elle étudie, en collaboration avec ses conseillers, le contenu de la lettre et qu'elle fournira une mise à jour en temps utile.

