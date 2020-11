L'espagnol Amadeus taille dans ses effectifs à Sophia Antipolis

Nice (awp/afp) - Le groupe espagnol Amadeus, numéro un mondial de la réservation de voyages, a engagé une réduction de ses effectifs à Sophia Antipolis, près de Nice, a-t-on appris mardi de sources concordantes, entraînant la suppression de plus d'un millier de postes selon les syndicats.

"C'est historique, ce n'est jamais arrivé, on était toujours en croissance", a déploré auprès de l'AFP Stéphane Jouteux, délégué CGT de ce site de 4.200 personnes avant la crise et premier employeur de Sophia Antipolis, la technopole de la Côte d'Azur.

L'entreprise a d'abord remercié 800 personnes en mars sur 1.200 qui étaient employées en sous-traitance et dont le contrat s'est interrompu "de façon très brutale", selon Franck Turoz, délégué CFTC.

Un accord de rupture conventionnelle collective et un plan de retraite anticipée ont ensuite été signés durant l'été par trois syndicats (CFTC, CFDT, CFE-CGC), permettant le départ de plus de 300 salariés d'Amadeus d'ici à la mi-2021, "sans licenciement pur", selon M. Turoz.

Interrogé par l'AFP, le groupe Amadeus, qui comptait quelque 19.000 employés dans le monde avant la crise, a seulement confirmé des mesures "visant à stabiliser son activité et s'adapter" à un marché du transport aérien amputé par la crise sanitaire. "Malheureusement, à ce stade, une réduction des effectifs, la plus limitée possible, fera partie des mesures", a ajouté la société, qui se rémunère sur les billets d'avion vendus. Elle a refusé de donner toute autre précision.

Pour la technopole de Sophia Antipolis, habituée à une croissance constante de ses effectifs, l'année 2020 devrait rester dans les annales comme une année blanche.

"On reste optimiste et confiant d'avoir un solde net de créations d'emplois légèrement positif ou nul", a souligné auprès de l'AFP Alexandre Follot, directeur général adjoint chargé de l'aménagement et du développement économique à la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis (Casa).

"Amadeus n'est pas le seul employeur, 90% des emplois sont ailleurs et pour une partie, dans des secteurs qui explosent avec la crise, l'intelligence artificielle, les réseaux, l'internet, le big data, la biotech et la santé", a-t-il poursuivi, en citant parmi les entreprises en croissance Orange, Symphony, ou des jeunes pousses comme Median, Quantificare (imagerie médicale), TeachOnMars (technologies de l'éducation) ou Bioceanor (technologies de la mer).

Née il y a 50 ans sur la Côte d'Azur en France, quand la vie universitaire y était embryonnaire, la technopole de Sophia Antipolis compte environ 40.000 emplois.

afp/rp