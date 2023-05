Le chiffre d'affaires de Symphony Environmental a baissé d'un tiers ; l'entreprise prévoit un bénéfice en 2023

(Alliance News) - Symphony Environmental Technologies PLC a déclaré mardi que les revenus et les bénéfices ont souffert en 2022 après avoir subi des retards "inattendus et longs".

Le développeur de plastiques et de caoutchouc durables basé à Hertfordshire a déclaré des revenus pour 2022 de 6,2 millions de livres sterling, soit une baisse de 33% par rapport aux 9,2 millions de livres sterling de l'année précédente. La société a déclaré que la baisse des revenus était due à des problèmes de logistique et de ressources à court terme, ainsi qu'à des problèmes de déstockage qui ont principalement affecté le Moyen-Orient en raison d'un retard dans la certification de la nouvelle usine de son partenaire basée aux Émirats arabes unis.

Symphony a déclaré que ces problèmes avaient été résolus et que l'usine était devenue pleinement opérationnelle en décembre, mais que cela était trop tard pour améliorer les résultats de 2022.

La perte avant impôts s'est élevée à 3,0 millions de livres sterling, contre 1,5 million de livres sterling en 2021. Symphony a noté que les marges bénéficiaires ont été affectées par la hausse des coûts des matières premières au cours du premier semestre de l'année.

La société n'a pas déclaré de dividende pour 2022, comme en 2021.

En ce qui concerne l'avenir, Symphony a déclaré qu'elle s'attendait à renouer avec les bénéfices cette année, car les ventes mondiales ont augmenté d'un quart et les coûts administratifs ont été réduits d'un quart au cours des trois premiers mois de 2023. La société a déclaré qu'elle s'attendait à un résultat financier "nettement plus solide" au premier semestre, après avoir enregistré une augmentation de 27 % des revenus au premier trimestre.

Le directeur général, Michael Laurier, a déclaré : "Après les retards longs et inattendus enregistrés au cours de l'année 2022, nous sommes encouragés par la nette amélioration de la dynamique, de l'activité et de la performance commerciale dans l'ensemble du groupe et nous sommes convaincus que nous serons en mesure d'annoncer d'autres mises à jour positives dans les mois à venir."

Les actions de Symphony étaient en hausse de 1,6 % à 7,11 pence chacune à Londres mardi en fin de matinée.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

