Symphony Holdings Ltd est une société holding d'investissement principalement engagée dans les activités de marque et de vente au détail de produits sportifs. La société opère à travers trois secteurs d'activité. Le segment "Branding" gère les activités mondiales d'une marque de vêtements de sport à compression, "SKINS", par le biais d'une coentreprise avec ITOCHU Corporation, et collabore avec Iconix International Inc, un opérateur de marque américain, pour exploiter "PONY" en Asie-Pacifique (à l'exclusion de la Chine continentale et de la région de Taïwan). Ce segment est également engagé dans l'approvisionnement, la fabrication et le commerce de produits de santé à Hong Kong. Le secteur de la vente au détail se consacre à l'investissement immobilier et à la détention de biens, ainsi qu'à la gestion et à l'exploitation de centres commerciaux et de locaux commerciaux à Xiamen, Shenyang, Anyang, Tianjin et Chongqing. Le secteur des services financiers propose des services de courtage en valeurs mobilières, de financement sur marge, de prêt d'argent, de prise ferme et de placement de titres cotés en bourse, ainsi que des services de conseil financier.

Secteur Détaillant habillement et accessoires