Symphony International Holdings Ltd - société d'investissement centrée sur l'Asie et les secteurs de la santé, de l'hôtellerie, de l'art de vivre, de la logistique et de l'éducation - indique que la valeur de l'actif net par action au 30 septembre à la fin du troisième trimestre s'élève à 0,7058 USD, soit une baisse de 11% par rapport au trimestre précédent (0,7862 USD à la fin du mois de juin). Elle signale une "baisse de la valeur des investissements non cotés, en particulier dans les secteurs de l'art de vivre et de la nouvelle économie".

Doric Nimrod Air Two Ltd - société d'investissement qui acquiert, loue et vend des avions - Retournera 59,2 millions de livres sterling aux actionnaires suite à la vente de l'A380 à Emirates. Cette vente est maintenant terminée. Le remboursement sera effectué par le biais d'un rachat obligatoire partiel de deux actions préférentielles ordinaires pour sept actions de la société. Le prix de rachat est de 120 pence par action.

Windward Ltd - société d'intelligence prédictive maritime - déclare avoir continué à gagner de nouveaux clients dans "tous les secteurs d'activité", alors que la dynamique se poursuit à l'approche de 2023. Elle a conclu un accord avec l'agence argentine chargée de l'application du droit maritime. L'agence utilisera "la plateforme d'IA de Windward pour faire face aux menaces sécuritaires, économiques et environnementales dans le domaine maritime afin d'améliorer sa connaissance du domaine maritime". Parmi les nouveaux clients de Says dans le domaine de la visibilité du fret maritime figure le prestataire logistique Scan Global Logistics. Windward ajoute : "Nous sommes également heureux d'annoncer les premiers clients payants via le partenariat LSEG annoncé précédemment, qui devrait générer des revenus supplémentaires en 2024." Enfin, "l'environnement actuel des sanctions" stimule la demande pour le produit de conformité de Windward. Elle a récemment signé un accord avec son premier courtier maritime britannique qui utilisera la plateforme de conformité dans ses propres opérations. Elle s'attend à ce que les résultats de 2023 soient conformes aux attentes du marché.

Block Energy PLC - société d'exploration et de production axée sur la Géorgie - publie les résultats d'un rapport indépendant sur les ressources couvrant Didi Lilo en Géorgie. La meilleure estimation des ressources brutes de pétrole et de gaz s'élève à 271,6 millions de barils d'équivalent pétrole. La meilleure estimation de la valeur actuelle nette avec 10 % s'élève à 223,4 millions USD. Les ressources brutes moyennes en pétrole et en gaz s'élèvent à 302,8 millions de bep et la valeur actuelle nette, avec un escompte de 10 %, s'élève à 272,7 millions d'USD. "Cette validation indépendante de la subsurface, ainsi que les importants travaux commerciaux, renforcent notre confiance dans le potentiel du projet IV et nous sommes impatients d'informer les actionnaires des progrès accomplis pour concrétiser cette importante opportunité en temps voulu", déclare Paul Haywood, directeur général de la société.

RBG Holdings PLC - Société de services juridiques et professionnels basée à Londres - Prolonge ses facilités d'emprunt auprès de HSBC. La facilité renouvelée s'étend jusqu'à la fin de 2025 et s'élève au total à 24,5 millions de livres sterling. Il remplace les facilités de 21,5 millions de GBP qui devaient expirer en avril 2024. Le taux d'intérêt sur la facilité renouvelée restera le même que pour les facilités précédentes, soit une marge de 2,4 % à 3,15 % par rapport à la moyenne de l'indice Sterling Overnight, ce qui donne un taux effectif actuel de 8,3 %.

Kistos Holdings PLC - Producteur d'hydrocarbures à faible intensité de carbone basé à Londres - A notifié à Nordic Trustee AS l'exercice de l'option d'achat et le remboursement de toutes les obligations en circulation. Sur les 150 millions d'euros d'obligations initiales, 73,2 millions d'euros ont été rachetés. Elle remboursera les 76,8 millions d'euros en circulation au titre de ses deux émissions d'obligations à un prix de remboursement égal à 102,5 % du montant nominal de chaque obligation. "Le remboursement des obligations de Kistos NL2 BV à partir de nos liquidités augmentera la rentabilité de Kistos en réduisant nos coûts d'intérêts nets. En supprimant certaines clauses contenues dans les conditions des obligations, il améliorera également notre flexibilité financière", a déclaré le président exécutif Andrew Austin.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

