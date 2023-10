Symphony International Holdings Limited est une société d'investissement basée dans les îles Vierges britanniques. Les secteurs d'activité de la société comprennent les soins de santé, l'hôtellerie, le style de vie, l'immobilier, l'éducation et la logistique. Le secteur de la santé comprend un investissement dans ASG Hospital Private Limited et Soothe Healthcare Private Limited. Le secteur de l'hôtellerie comprend un investissement dans Minor International Public Company Limited. Le segment Style de vie comprend des investissements dans Chanintr Living Ltd, le groupe Wine Connection et le groupe Liaigre. Le segment Immobilier comprend les investissements dans Minuet Ltd, SG Land Co. Ltd, une coentreprise immobilière à Niseko, Hokkaido, Japon, Desaru Peace Holdings Sdn Bhd et une villa à Phuket, Thaïlande. Le secteur de l'éducation comprend un investissement dans WCIB International Co. Ltd. et Creative Technology Solutions DMCC. Le segment Logistique comprend un investissement dans In Do Trans Logistics Corporation. Il comprend également les segments Nouvelle économie, et Trésorerie et placements temporaires.

