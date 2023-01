La Baader Bank recommande Symrise comme 'Add' - objectif 120 euros

MUNICH (dpa-AFX Broker) - La Baader Bank a maintenu sa recommandation sur Symrise avec un objectif de cours de 120 euros après des chiffres préliminaires pour 2022 et un avertissement sur résultats. Jusqu'à présent, le titre a été perçu positivement par le marché, et l'on a estimé que le fabricant de parfums et d'arômes était mieux armé que ses concurrents dans un environnement difficile, notamment grâce à son orientation vers la nutrition animale, a écrit l'analyste Andreas von Arx dans une étude publiée lundi. Il faut maintenant attendre de voir comment les concurrents se sont débrouillés avec la situation actuelle. Pour Symrise en tout cas, l'avertissement sur les bénéfices pèse clairement sur le moral des investisseurs. L'expert s'attend toutefois à ce que les bénéfices se redressent à moyen terme, compte tenu de la qualité du modèle d'entreprise./ajx/gl

Publication de l'étude originale : 23.01.2023 / 08:30 / CET Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude

