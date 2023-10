Symrise AG figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la production et de la commercialisation de parfums, d'arômes et d'ingrédients fonctionnels. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - ingrédients nutritionnels (63,1%) : destinés à la fabrication de produits alimentaires (boissons, bonbons, chocolats, céréales, produits laitiers, snacks, sauces, nouilles instantanées, etc.) et à la fabrication d'aliments pour animaux et poissons ; - parfums et arômes (36,9%) : parfums, menthols, ingrédients et produits chimiques aromatiques pour les produits de soins personnels, les produits de soins dentaires, les produits nettoyants, les produits cosmétiques, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (5,4%), Europe-Afrique-Moyen Orient (31,8%), Amérique du Nord (28,7%), Asie-Pacifique (21,2%) et Amérique latine (12,9%).

Secteur Chimie de spécialité