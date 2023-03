ACTIONS EN FONCTION 2 : Symrise se débarrasse du poids de l'enquête antitrust

(nouveau : cours de clôture, Credit Suisse, Baader Bank)

FRANCFORT (dpa-AFX) - L'action du fabricant de parfums et d'arômes Symrise a effacé ses pertes mercredi en fin de séance. La nouvelle d'une enquête menée par les autorités de la concurrence sur des soupçons d'entente sur les prix dans le secteur a tout d'abord assombri le bilan annuel du groupe, qui fait partie de l'indice phare allemand Dax.

Mais les objectifs annuels, meilleurs que ceux des analystes, ont fini par s'imposer sur le marché. Le titre Symrise a clôturé sur une hausse de 0,6%, après être tombé en cours de journée à son plus bas niveau depuis mai 2020, avec une décote de plus de 4% à certains moments. Le Dax a progressé de 0,5 pour cent.

Les actions d'autres grands producteurs d'arômes et de parfums en Europe sont restées sous pression jusqu'à la fin de la journée, en raison des enquêtes antitrust. Dans l'indice suisse SMI, les actions de Givaudan ont reculé de 1,4 pour cent. Les titres de DSM ont également été affectés et ont perdu environ 2 pour cent.

La Commission européenne, la Comco suisse et d'autres autorités de la concurrence britanniques et américaines enquêtent sur des soupçons d'entente sur les prix dans le secteur. Alors que la Commission européenne n'a pas cité de noms, la Comco a été plus précise. Elle a cité les plus grandes entreprises du secteur : Symrise et Givaudan, ainsi que l'entreprise familiale genevoise Firmenich, qui souhaite fusionner avec la société néerlandaise DSM, et le groupe américain International Flavors & Fragrances.

Symrise a confirmé avoir été contacté par la Commission européenne dans le cadre d'une enquête sur d'éventuels accords de prix dans le secteur. Le siège social de Holzminden, en Basse-Saxe, est également concerné par l'enquête. Il n'y a pas encore de détails. Symrise coopère pleinement et est actuellement entendu comme témoin. Le président de l'entreprise, Heinz-Jürgen Bertram, a déclaré lors de la conférence de presse annuelle : "Ententes sur les prix : Nous ne nous sentons pas concernés. Nous pensons aujourd'hui que nous n'avons rien à cacher".

"Les autorités semblent avoir trouvé suffisamment d'inquiétudes et d'indices crédibles de mauvaise conduite pour agir de manière coordonnée contre le secteur pour des infractions au droit de la concurrence", ont commenté les experts de la Banque cantonale de Bâle. Si les indices étaient confirmés, cela entraînerait un "préjudice de réputation très important" et, outre les amendes à prévoir, cela aurait également une influence sur les notations ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) qui prennent de plus en plus d'importance. Ils ont également souligné que la fusion entre Firmenich et la société néerlandaise DSM pourrait être remise en question, ce que DSM a démenti.

La banque Vontobel est du même avis. Outre les éventuelles amendes, elle craint également un préjudice d'image considérable pour le secteur ainsi qu'une position plus faible à l'avenir lors des négociations de prix.

L'analyste Gunther Zechmann de Bernstein Research a fait remarquer que les enquêtes ne seraient pas faciles "compte tenu de la complexité et de l'interdépendance des 'Big 4' du secteur des arômes et des parfums". Les investisseurs intéressés par l'achat pourraient donc faire preuve de prudence dans les mois à venir. Néanmoins, selon lui, la reprise des ventes du secteur attendue plus tard dans l'année et la baisse des prix des matières premières devraient donner un coup de pouce au secteur.

Pour Konstantin Wiechert, analyste chez Baader Bank, Symrise doit d'abord rétablir la confiance des investisseurs en améliorant sa dynamique de résultats grâce à une meilleure rentabilité au premier semestre. Mais à long terme, l'expert estime que Symrise reste un investissement de qualité, tout comme l'ensemble du secteur des parfums et des arômes.

Samuel Perry de la banque suisse Credit Suisse a quant à lui abaissé son objectif de cours pour l'action Symrise à 107 francs suisses, mais en raison d'une baisse de la valorisation du secteur. Il a maintenu son opinion positive sur Symrise et s'est montré confiant dans les perspectives commerciales du groupe à moyen terme. Il estime que les dommages financiers potentiels causés par l'enquête sur le cartel et une éventuelle amende sont faibles./ck/tav/la/he