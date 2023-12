ROUNDUP : Symrise abaisse son objectif de marge et devrait manquer les attentes du marché

HOLZMINDEN - Le fabricant de parfums et d'arômes Symrise est confronté à un déstockage retardé et à des effets de change négatifs. En raison de la baisse des prix des matières premières, les stocks doivent en outre être dévalués, a fait savoir le groupe du Dax jeudi soir. Symrise regarde désormais avec plus de prudence les marges bénéficiaires pour l'année en cours, mais la croissance du chiffre d'affaires par ses propres moyens est meilleure que prévu. Le management autour de Heinz-Jürgen Bertram a relevé son objectif annuel. L'entreprise ne répondra toutefois pas aux attentes des analystes en 2023. Le cours de Symrise s'est effondré vendredi.

ROUNDUP : Munich Re prévoit cinq milliards d'euros de bénéfices en 2024 - l'action se redresse

MUNICH - Les prix élevés de la couverture de réassurance stimulent les perspectives de bénéfices de Munich Re pour l'année prochaine. Le président du directoire Joachim Wenning s'attend à un excédent d'environ 5 milliards d'euros en 2024, a annoncé vendredi le plus grand réassureur mondial à Munich. C'est onze pour cent de plus que les 4,5 milliards d'euros que le manager s'était fixé pour 2023. Bien que les analystes s'attendaient déjà à un bénéfice de cet ordre de grandeur pour l'année prochaine, les nouvelles ont été bien accueillies à la bourse. La filiale d'assurance directe Ergo devrait également continuer à progresser.

ROUNDUP : La faible demande freine le distributeur de mode H&M - l'action se retourne à la hausse

STOCKHOLM - La faiblesse de la demande dans de nombreux pays et le retrait de Russie continuent de donner du fil à retordre au distributeur de mode Hennes & Mauritz (H&M). Alors que son concurrent espagnol Inditex et sa chaîne de magasins de mode Zara ont à nouveau annoncé cette semaine une forte croissance de leur chiffre d'affaires, le bénéfice de H&M n'a augmenté au quatrième trimestre fiscal que grâce à la faiblesse de la monnaie suédoise. L'entreprise doit maintenant écouler ses stocks avec des rabais plus importants. En bourse, les chiffres ont été accueillis positivement après un premier moment d'irritation.

Les livraisons de Volkswagen progressent - la Chine de nouveau en hausse

WOLFSBURG - Le groupe Volkswagen a augmenté ses ventes et a enregistré une nette hausse des livraisons, notamment en Chine. Le groupe, toutes marques confondues, a livré 824 300 véhicules dans le monde en novembre, soit 22,6 pour cent de plus qu'il y a un an, a annoncé vendredi le groupe de Wolfsburg. En Chine, le marché le plus important, les ventes, longtemps faibles, ont nettement augmenté : 296 100 véhicules, soit 32,4 pour cent de plus qu'il y a un an, y ont été livrés. En Europe de l'Ouest, les ventes ont augmenté de près de 15 pour cent pour atteindre 284 400 véhicules.

ROUNDUP : Le groupe médical Fresenius met la clé sous la porte de sa filiale numérique Curalie

BAD HOMBURG - Le groupe médical Fresenius poursuit sa restructuration. Après la vente de ses cliniques de fertilité, l'entreprise du Dax se sépare de sa filiale Curalie. Toutes les activités de l'entreprise de logiciels spécialisée dans les applications de santé seront arrêtées fin 2023, a annoncé vendredi la société de cliniques du groupe Helios à Bad Homburg. Le "Manager Magazin" avait auparavant fait état de projets en ce sens.

ROUNDUP : RTL Group vend ses chaînes aux Pays-Bas

LUXEMBOURG - Le groupe de médias RTL Group se retire du marché néerlandais de la télévision et y vend ses chaînes à DPG Media pour 1,1 milliard d'euros. "Après que notre stratégie de consolidation initiale pour les Pays-Bas a été bloquée par l'autorité de la concurrence en janvier 2023, la vente à DPG Media est désormais la meilleure option stratégique pour RTL Nederland et toutes les parties prenantes de l'entreprise", a déclaré le directeur général de RTL Group Thomas Rabe, selon un communiqué publié vendredi. "Nous nous réjouissons de ce partenariat stratégique avec DPG Media".

ROUNDUP : Hypoport réorganise ses secteurs d'activité - l'action progresse

BERLIN - Le prestataire de services financiers Hypoport regroupe une partie de ses divisions après l'effondrement des affaires dans le financement immobilier. L'intermédiation, le financement et l'évaluation de biens immobiliers résidentiels privés seront regroupés dans le nouveau segment "Real Estate & Mortgage Platforms", a annoncé l'entreprise vendredi à Berlin. Tout ce qui concerne le financement des consommateurs et des entreprises atterrit dans le secteur "Financing Platforms". Seule la branche assurance reste inchangée. L'action Hypoport, déjà malmenée depuis longtemps, a nettement progressé vendredi.

Autres nouvelles

-Baisse des prix de l'éthanol : Cropenergies, filiale de Südzucker, abaisse ses objectifs annuels

-Le groupe d'aéronautique et de défense RTX a un nouveau patron

-Rheinmetall développe une version de char pour la Hongrie

-ROUNDUP : Énergie chère, caisses publiques vides - Le secteur chimique peu confiant

-ROUNDUP : L'entreprise de robotaxis Cruise licencie un quart de ses employés

-ROUNDUP 2 : Shell se retire de la raffinerie PCK de Schwedt

-Stabilus laisse son dividende inchangé

-GM supprime un quart des emplois de sa filiale de robotaxis Cruise et fait des économies

-Cariad, la filiale logicielle de VW, veut réduire ses coûts de 20 % - Indemnités de licenciement

-Le gouvernement fédéral n'autorise presque plus les exportations d'armes vers la Turquie

-Verdi menace de faire grève dans le commerce de détail pendant les fêtes de fin d'année

-Le milliardaire Kühne pose des conditions à son entrée dans le projet de l'Elbtower

-L'opérateur ferroviaire Go-Ahead réprimande DB Netz

-L'Office des brevets met en garde contre les contrefaçons dans le commerce en ligne

-Un expert conseille de faire ses achats de Noël plus tôt en raison des grèves d'avertissement

-Assainissement d'un site de traitement de l'uranium - Coût : 300 millions d'euros

-Avant le rachat d'Audi : nouveau nom pour l'équipe de Formule 1 Sauber

-ROUNDUP : Victoire partielle du prince Harry dans l'affaire d'espionnage contre l'éditeur du 'Mirror'.

-Le gouvernement fédéral examine la demande américaine d'intervention navale en mer Rouge

-Prochain sommet numérique à Francfort - la date n'est pas encore fixée

-Le trio Adeyemi en difficulté au BVB

-Le Conseil fédéral approuve la loi sur la planification thermique dans les communes

-Radio Bremen adopte son plan économique 2024

-ROUNDUP : Özdemir étudie de nouvelles restrictions d'utilisation du glyphosate

-La Deutsche Bahn lance un appel d'offres pour la nouvelle génération d'ICE

-ROUNDUP 2 : Un cargo de Hapag-Lloyd pris pour cible en mer Rouge

-Scandale du diesel : d'autres employés de VW devant la justice

-L'arrondissement de Stendal veut se pencher à nouveau sur le ticket à 49 euros°.

