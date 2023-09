Synairgen PLC - société de biotechnologie et de découverte de médicaments basée à Southampton, Angleterre, qui développe le traitement antiviral SNG001 pour les infections pulmonaires - La perte avant impôts se réduit à 5,2 millions de livres sterling au cours du semestre qui s'est achevé le 30 juin, contre 14 millions de livres sterling l'année précédente. L'entreprise n'a réalisé aucun chiffre d'affaires cette année-là, mais ses dépenses de recherche et de développement ont été ramenées de 11,1 millions de livres sterling à 3,5 millions de livres sterling, l'essai de phase 3 Sprinter sur le SNG001 s'achevant pour l'essentiel en 2022. Depuis le début du second semestre, la société bénéficie d'un crédit d'impôt pour la recherche et le développement de 2,4 millions de livres sterling, qui s'ajoute aux 14,6 millions de livres sterling de liquidités au 30 juin.

"Nous nous attachons à faire progresser notre méthode d'identification des individus les plus susceptibles de répondre au traitement par le SNG001 en utilisant le grand nombre de données déjà recueillies lors d'essais antérieurs et de nouvelles recherches non interventionnelles, qui sont actuellement en cours ", déclare Richard Marsden, directeur général.

Cours actuel de l'action : 7,56 pence, en baisse de 11 % jeudi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 64%.

