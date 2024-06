Synairgen PLC - Société de découverte et de développement de médicaments basée à South Hampton, en Angleterre, spécialisée dans la lutte contre les maladies respiratoires - En 2023, la perte avant impôts a été ramenée à 9,7 millions de livres sterling, contre 20,1 millions de livres sterling l'année précédente. Aucun revenu n'a été généré. Les dépenses de recherche et développement ont diminué de 56 %, passant de 14,9 millions de GBP à 6,5 millions de GBP. Les autres dépenses administratives ont chuté de 30 %, passant de 5,4 millions de GBP à 3,8 millions de GBP. La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à 10,5 millions de livres sterling, soit une baisse de 34 % par rapport aux 15,9 millions de livres sterling.

Le président Simon Shaw a déclaré : "Nous avons pris la décision stratégique de nous concentrer sur les patients sous ventilation mécanique en milieu hospitalier, ce qui permet un développement clinique avec des essais cliniques plus petits et plus faciles à réaliser dans un domaine où les besoins médicaux et pharmacoéconomiques ne sont pas satisfaits. Nous avons déterminé qu'il n'est pas approprié à ce stade pour la société de mener des essais cliniques dans un environnement non hospitalier".

Cours actuel de l'action : 4,22 pence l'unité, en baisse de 24 % jeudi après-midi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 49 %.

Par Elijah Dale, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.