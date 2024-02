BERNAU (dpa-AFX) - Andreas Müller, juge pour enfants de longue date, estime que le projet de loi sur la dépénalisation du cannabis est un premier pas dans la bonne direction pour décriminaliser les consommateurs. Mais il demande aussi des améliorations. "Il me manque un concept global, à savoir, comme prévu à l'origine, la distribution contrôlée de cannabis dans les magasins correspondants". La nouvelle loi est faite au coup par coup et n'est pas totalement réfléchie, a déclaré Müller à l'agence de presse allemande. Le juriste s'engage depuis des décennies pour la légalisation du cannabis.

La culture personnelle et la possession de certaines quantités de cette drogue seront autorisées pour les personnes majeures à partir du 1er avril. Le 1er juillet, les clubs de culture collective deviendront possibles. La loi devrait être votée au Bundestag dans la semaine du 19 février.

Pour cet homme de 62 ans, la légalisation concerne avant tout les libertés et l'égalité des droits pour les adultes. "Nous dépénalisons parce que nous voulons récupérer les droits civils". Selon Müller, la loi permettra également de limiter le marché noir. Car si les gens pouvaient à l'avenir cultiver eux-mêmes, ils n'auraient pas besoin de recourir à des tiers.

Le juge met en garde contre les discours alarmistes

Au vu des voix critiques sur la légalisation de la drogue, surtout dans le monde politique, Müller demande une approche honnête du sujet. "Ce que je vois en ce moment, c'est un alarmisme permanent avec des arguments dépassés, sans une compréhension scientifique du stupéfiant qu'est le cannabis". La politique devrait s'occuper de ne pas criminaliser les jeunes, mais de les protéger. "Il ne s'agit pas d'interdire, mais de faire de la prévention. Et c'est aux parents de faire attention et non au juge des mineurs", a-t-il clairement expliqué. Sa conclusion : "Oui, il y aura une consommation problématique, mais avec une bonne prévention, moins de jeunes fumeront des joints et auront moins de problèmes. Les jeunes qui tombent effectivement dans la dépendance pourront mieux se repentir sur le plan médical et psychosocial".

Décharge pour les tribunaux

Avec la nouvelle loi, le juge voit également une décharge pour les tribunaux - même si ce n'est pas tout de suite. Selon lui, environ six pour cent de tous les cas sont des délits liés à la drogue. De nombreuses procédures ont pu être abandonnées grâce au nouveau droit pénal, la police n'a plus besoin d'enquêter en permanence sur des délits mineurs, de constituer ensuite des dossiers et de les envoyer au parquet - la bureaucratie disparaît./na/DP/mis