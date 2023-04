Légalisation du cannabis en deux étapes

BERLIN (dpa-AFX) - En Allemagne, la possession d'un maximum de 25 grammes de cannabis et la culture personnelle d'un maximum de trois plants seront désormais dépénalisées. En outre, le gouvernement fédéral veut autoriser la culture et la distribution de cette drogue dans des associations spécialisées. Le ministre fédéral de la Santé Karl Lauterbach (SPD) et le ministre de l'Agriculture Cem Özdemir (Verts) ont présenté les détails de cette mesure mercredi à Berlin.

Il s'agit de plans révisés de la coalition des "feux de signalisation" pour la légalisation. La vente libre de cannabis pour adultes dans les magasins spécialisés, initialement prévue, sera donc supprimée dans un premier temps. Elle sera testée dans un deuxième temps, d'abord dans des régions modèles, avec un suivi scientifique. Le gouvernement s'est mis d'accord sur ce point après des discussions avec la Commission européenne, a-t-on appris.

Après la présentation des nouveaux points de repère pour le projet de légalisation, un premier projet de loi concret sur la réglementation de la possession, de l'autoproduction et des associations - les fameux clubs sociaux du cannabis - devrait être présenté en avril. Ce projet devra ensuite être voté par le Bundestag et le Bundesrat, après concertation au sein du gouvernement et décision du cabinet.

Dans leur accord de coalition, le SPD, les Verts et le FDP avaient convenu d'introduire "la distribution contrôlée de cannabis aux adultes à des fins de consommation dans des magasins agréés". Lauterbach avait déjà présenté des propositions à ce sujet à l'automne. Mais dès le début, certains craignaient que ce projet ne se heurte au droit international et européen./jr/DP/men