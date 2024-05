(Dans le titre et le lead, il a été précisé que les personnes âgées de 18 ans et plus en Allemagne ont été interrogées).

BERLIN (dpa-AFX) - Depuis la légalisation du cannabis, sept pour cent de la population adulte en Allemagne a déjà acheté des graines de cannabis pour la culture personnelle. C'est ce que révèle un sondage représentatif de l'institut de sondage YouGov. 89 pour cent des personnes interrogées ne l'ont pas encore fait. Mais onze pour cent d'entre eux ont l'intention de le faire. Les jeunes de 18 à 34 ans sont les plus nombreux à avoir déjà acheté des graines de cannabis pour une culture privée (14 %).

Depuis le 1er avril, la possession et la consommation de cannabis sont devenues légales pour les adultes en Allemagne. Les personnes âgées de 18 ans et plus peuvent conserver jusqu'à 50 grammes chez elles et en transporter 25 grammes maximum à l'extérieur. Il s'agit explicitement d'un usage personnel. La transmission et la vente restent interdites. Trois plantes peuvent en outre être cultivées à la maison - pas dans les jardins familiaux. Les graines, les plantes et le cannabis récolté doivent être protégés contre le vol et contre l'accès des enfants, par exemple avec des armoires et des pièces fermant à clé./cab/DP/mis