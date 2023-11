Synchronoss Technologies, Inc. crée des logiciels qui permettent aux entreprises du monde entier de se connecter avec leurs abonnés. L'entreprise se concentre exclusivement sur la fourniture de ses solutions centrées sur l'informatique en nuage. La collection de produits de la société permet de rationaliser les réseaux, de simplifier l'intégration et d'engager les abonnés. La solution Synchronoss Personal Cloud est conçue pour créer une expérience client attrayante et fiable grâce à la gestion et à l'engagement continus du contenu. La plateforme Synchronoss Personal Cloud est une plateforme évolutive en marque blanche qui permet aux abonnés de sauvegarder et de protéger leur contenu personnel, de s'y engager et de le gérer, et qui donne à ses clients opérateurs la possibilité d'augmenter le revenu moyen par utilisateur (ARPU) et de réduire le taux de désabonnement. Sa plateforme Synchronoss Personal Cloud est spécialement conçue pour prendre en charge les smartphones, les tablettes, les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les objets portés sur soi pour la santé et le bien-être, les appareils photo, les téléviseurs, les caméras de sécurité, les routeurs, ainsi que les automobiles et les maisons connectées.

Secteur Services et conseils en informatique