Synchronoss annonce une accélération de la croissance du nombre d'abonnés au cloud au quatrième trimestre 2021

BRIDGEWATER, New Jersey, 03 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (« Synchronoss » ou la « Société ») (Nasdaq : SNCR), un leader mondial et innovateur en matière de produits et plateformes numériques, de cloud et de messagerie, a annoncé aujourd'hui une augmentation de 18 % en glissement annuel du nombre d'abonnés au sein de son activité Synchronoss Cloud pour le quatrième trimestre 2021. La hausse de 18 % représente une accélération par rapport à la croissance de 16 % enregistrée au trimestre précédent et de 15 % au cours de la même période en 2020.

Les principaux moteurs de la croissance continue des abonnés au cloud de la Société incluent l'adoption par les clients existants, tels que Verizon, AT&T, Tracfone et Assurant, ainsi que l'arrivée de nouveaux clients Synchronoss Cloud dans son segment d'activité le plus vaste et le plus stratégique. En 2021, Synchronoss a conclu des contrats cloud avec quatre (4) nouveaux clients, qui sont Allstate Protection Plans, Telkomsel, TelkomSigma et Kitamura. Allstate Protection Plans a été lancé l'année dernière tandis que les trois autres nouveaux clients devraient déployer des offres cloud en 2022.

« La force de la performance en termes de nombre d'abonnés au cloud au quatrième trimestre 2021 reflète notre engagement envers Synchronoss Cloud en tant que futur moteur de croissance de notre entreprise », a déclaré Jeff Miller, président-directeur général de Synchronoss. « Nous continuons de nous concentrer davantage sur cette plateforme stratégique, en proposant de nouvelles offres, des améliorations des fonctionnalités et des expériences utilisateur pour soutenir notre expansion mondiale. Nous avons commencé la nouvelle année avec une forte dynamique d'exploitation qui nous donne confiance dans notre capacité à fournir une croissance saine et à deux chiffres du nombre d'abonnés en 2022, ce qui devrait se traduire par une expansion supérieure au fil du temps à mesure que de nouveaux clients arrivent et que les clients existants augmentent leurs offres cloud. »

Synchronoss Cloud est une plateforme en marque blanche qui permet aux utilisateurs de sauvegarder, synchroniser et organiser des photos, vidéos, contacts et bien plus encore entre n'importe quel appareil et le cloud. L'offre Synchronoss Cloud est actuellement intégrée à une gamme de plans de services mobiles et filaires ainsi qu'à d'autres offres groupées. La plateforme offre un moyen facile de gérer, partager et protéger en toute sécurité tous les types de contenu numérique. Une offre de cloud personnel riche en fonctionnalités donne aux fournisseurs de services la possibilité de créer de nouveaux services, de fournir plus de valeur aux abonnés, de renforcer la fidélité à la marque et de renforcer leurs résultats financiers.

Synchronoss fournira plus de détails sur les indicateurs relatifs à ses abonnés au cloud lorsqu'elle publiera ses résultats financiers complets pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2021 en mars. Les détails de la conférence téléphonique seront fournis avant l'événement dans les semaines à venir.

À propos de Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ : SNCR) est un développeur de logiciels permettant aux entreprises du monde entier de se connecter à leurs abonnés de manière fiable et pertinente. Sa gamme de produits contribue à rationaliser les réseaux, simplifier l’intégration et interagir avec les abonnés afin de créer de nouvelles sources de revenus, réduire les coûts et accélérer la mise sur le marché. Plusieurs centaines de millions d'abonnés font confiance à Synchronoss pour rester en phase avec les individus, les services et les contenus qu'ils aiment. C'est pourquoi les plus de 1 500 talentueux collaborateurs de Synchronoss à travers le monde s'efforcent chaque jour de repenser un monde synchrone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.synchronoss.com.

