Synchronoss s'apprête à fournir une automatisation et une gestion des processus de gros à Brightspeed

Cette relation vise à soutenir les déploiements de fibre optique prévus de Brightspeed sur une surface de 20 États

Cet accord pluriannuel comprend interconnectNOW et Financial Analytics

pour faciliter l'orchestration des demandes de service et la gestion des dépenses des partenaires commerciaux

BRIDGEWATER, New Jersey, 11 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies Inc. (« Synchronoss » ou la « Société ») (Nasdaq : SNCR ), un leader mondial et innovateur dans les produits et plateformes numériques, de messagerie et de cloud, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord pluriannuel avec Brightspeed, un fournisseur de services de haut débit et de télécommunications devant opérer dans 20 États. Brightspeed sera initialement composée des actifs de l'entreprise de service local titulaire (ILEC) et des opérations associées de Lumen Technologies (NYSE : LUMN), qui font l'objet d'une acquisition en attente par des fonds gérés par Apollo (NYSE : APO).

Brightspeed utilisera deux modules clés de la plateforme Synchronoss networkX - interconnectNOW (iNOW) et Financial Analytics (FA) - pour ses déploiements de fibre optique prévus sur l'ensemble de son territoire multi-États dans les régions rurales et suburbaines des États-Unis.

Brightspeed avait précédemment annoncé son intention d'investir plus de 2 milliards de dollars dans la construction d'un réseau qui apportera un accès Internet et un Wi-Fi plus rapides et plus fiables aux communautés du Midwest, du Sud-Est et de certaines parties de Pennsylvanie et du New Jersey. La transformation prévue de la fibre optique par la société devrait atteindre jusqu'à trois millions de foyers et d'entreprises au cours des cinq prochaines années, y compris dans de nombreux endroits où la fibre et la technologie de pointe n'ont jusqu'à présent pas été déployées.

« Alors que Brightspeed continue de développer son réseau de fibre optique, iNOW et Financial Analytics feront partie intégrante de la gestion des activités d'opérateur de gros de la société », a déclaré Chris Hill, directeur commercial de Synchronoss. « L'automatisation et l'orchestration des commandes tout au long du cycle de vie permettront à Brightspeed de suivre le rythme des demandes des clients et de générer des revenus plus rapidement. »

« Notre partenariat avec Synchronoss nous fournira un accès à ses plateformes de pointe afin d'obtenir une efficacité exceptionnelle dans la gestion de nos commandes d'opérateur de gros et de nos transactions avec nos partenaires commerciaux », a déclaré Chris Creager, directeur administratif de Brightspeed. « De bout en bout, iNOW nous permettra de suivre les commandes et nous aidera à fournir des produits et services de connectivité de classe mondiale aux communautés que nous sommes impatients de servir. »

La plateforme iNOW élimine la gestion manuelle des commandes de service et gère l'intégralité du cycle de vie entre le client et le fournisseur via l'automatisation et la validation basée sur des règles. Elle fournit une interface et une base de données uniques pour toutes les commandes des acheteurs et des fournisseurs, facilite le suivi des commandes de la réception à l'exécution, permet de rapprocher la facturation et fournit un reporting en temps réel, raccourcissant ainsi les délais de génération de revenus.

La plateforme Financial Analytics rationalise la gestion de la facturation complexe des opérateurs via un flux de travail automatisé et des moteurs de règles intuitifs pour l'audit, la comptabilité, la validation et le paiement des factures. FA permet aux fournisseurs de services tels que Brightspeed de disposer des outils et processus nécessaires pour s'assurer que les dépenses interopérateurs sont soigneusement analysées et confirmées avant le paiement.

Les principaux fournisseurs de services du monde entier utilisent Synchronoss et la plateforme iNOW pour gérer 39 millions de commandes et de transactions par an auprès de 5 000 opérateurs intégrés.

