Synchrony Financial est spécialisé dans l'émission et la commercialisation de cartes de crédit. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 4 pôles : - embossage et émission de cartes de crédit : plus de 50 millions de cartes de crédit émis en 2022 ; - prestations de services de paiement : plus de 600 millions de paiements sur papier et électroniques traités ; - impression et envois postal et électronique de relevés de cartes de crédit : plus de 700 millions de relevés papier et électroniques envoyés ; - autres : crédit à la consommation, prestations services de soins de santé, etc.