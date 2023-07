Syncom Formulations (India) Limited est une société basée en Inde, qui exerce des activités de fabrication, de vente, de distribution et de commercialisation de produits pharmaceutiques. La société fabrique et commercialise plus de 300 produits de formulation pharmaceutique sous diverses formes de dosage, comme des comprimés, des capsules, des oraux liquides, des flacons liquides et des ampoules d'injection et des flacons secs d'injection, des sirops secs, des onguents et des inhalateurs. Ses segments comprennent les produits pharmaceutiques, les médicaments et les formulations, le commerce des marchandises et la location de biens. Ses catégories de produits comprennent les comprimés, les capsules, les pommades, les injections, les liquides oraux et les variantes de conditionnement. Elle propose divers produits, notamment des génériques, des agonistes des adrénorécepteurs alpha, des analgésiques, des antipyrétiques, des anti-inflammatoires, des agents anti-ulcéreux, des antibiotiques, des antidépresseurs, des antiviraux, des céphalosporines, des corticostéroïdes, des œstrogènes, des antitussifs et des anticonvulsivants sédatifs, entre autres. La société est présente dans plus de 15 pays à travers le monde.

Secteur Produits pharmaceutiques