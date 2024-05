Syncona Ltd on Thursday - London-based investor in healthcare companies - déclare que la société britannique Freeline Therapeutics Ltd présente de nouveaux résultats positifs de son étude de phase I et II Galileo-1 sur FLT201, son nouveau candidat de thérapie génique, dans la maladie de Gaucher. FLT201 présente un profil de sécurité et de tolérabilité favorable, sans réaction à la perfusion ni événement indésirable grave. Syncona rappelle que la maladie de Gaucher est une "maladie génétique débilitante causée par une déficience de l'enzyme GCase". Chris Hollowood, directeur général de Syncona, déclare : "Nous sommes très encouragés par les données générées par le FLT201, qui démontrent un profil de sécurité et de tolérabilité favorable ainsi qu'une activité enzymatique significative. Nous sommes convaincus que ce traitement a le potentiel de remettre en question la norme de soins dans la maladie de Gaucher, où les traitements actuels durent toute la vie et ne soulagent pas complètement la maladie." Freeline Therapeutics est basée à Stevenage, dans le Hertfordshire.

Cours actuel de l'action : 121,20 pence, en baisse de 0,7 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 19

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

