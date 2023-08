Syncona Ltd - société de santé spécialisée dans le développement de son portefeuille dans les sciences de la vie - note que la perte nette d'Archilles Therapeutics PLC, sa société de portefeuille, au cours du deuxième trimestre clos le 30 juin, a diminué de 2,9 % pour atteindre 16,8 millions de dollars, contre 17,3 millions de dollars d'une année sur l'autre. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont "solides", s'élevant à 143,7 millions d'USD au 30 juin, en baisse de 17% par rapport aux 173,3 millions d'USD au 31 décembre. Les dépenses de recherche et développement ont augmenté de 13,8 millions de dollars, soit une baisse de 6,8 % par rapport aux 14,8 millions de dollars enregistrés à la même date l'année précédente. Les frais généraux et administratifs d'Archilles Therapeutics s'élèvent à 4,3 millions de dollars, en baisse de 26 % par rapport aux 5,8 millions de dollars de l'année précédente, en raison d'un changement dans la répartition des coûts et d'une diminution des honoraires professionnels.

"Nous attendons avec impatience des données cliniques supplémentaires au quatrième trimestre de cette année concernant notre thérapie cellulaire T néoantigénique clonale pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules avancé et du mélanome malin métastatique, et nous sommes encouragés par l'amélioration des performances de fabrication de notre procédé VELOS 2 ", déclare Iraj Ali, directeur général d'Achilles Therapeutics.

Cours actuel de l'action : en hausse de 0,7 % à 151,10 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 25

Par Will Neill, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés