RÉSUMÉ : Liste de Londres avec exposition à la banque de la Silicon Valley

(Alliance News) - Voici un récapitulatif des mises à jour concernant l'exposition à la Silicon Valley Bank par des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et non rapportées séparément par Alliance News :

FTSE 250

Syncona Ltd - investisseur londonien dans les entreprises de santé - déclare avoir des liquidités et des équivalents de liquidités avec SVB UK Ltd représentant moins de 0,4% de son capital de 653,8 millions de livres sterling, et 0,2% de sa valeur nette d'inventaire. Les sociétés du portefeuille ont "une série de relations bancaires", y compris avec SVB et SVB UK, et estime que son exposition indirecte dans l'ensemble du portefeuille est d'environ 6 % de la valeur nette d'inventaire, "dont la totalité, sauf un montant minime, avec SVBUK". Elle travaille en étroite collaboration avec les sociétés du portefeuille pour soutenir les opérations en cours et s'engage auprès de la SVBUK et d'autres parties à récupérer les dépôts. Elle dispose d'une base de capital solide pour soutenir les sociétés du portefeuille si nécessaire, et attend les conseils de la Banque d'Angleterre sur les progrès et le calendrier de récupération potentielle des dépôts.

IP Group PLC - Société de commercialisation de la propriété intellectuelle basée à Oxford, Angleterre - Confirme qu'il n'y a pas de dépôts directs, de facilités de crédit ou d'autres relations avec SVB ou SVB UK. Se targue d'un bilan solide, avec 241,5 millions de livres sterling de liquidités brutes et de dépôts au 31 décembre, et des liquidités potentielles totales de plus de 500 millions de livres sterling. travaille en étroite collaboration avec un "petit nombre" d'entreprises de son portefeuille qui pourraient avoir besoin de liquidités à court terme. "Notre solide position financière signifie que nous sommes bien placés pour soutenir notre portefeuille", déclare la société.

Auction Technology Group PLC - Opérateur de ventes aux enchères en ligne basé à Londres - La SVB est impliquée dans son accord de facilités de premier rang avec un syndicat de six banques. L'accord consiste en un prêt à terme de premier rang de 150,3 millions de dollars, entièrement utilisé, et en une facilité de crédit renouvelable multidevises de 49 millions de dollars, utilisée à hauteur de 24,3 millions de dollars. SVB représente un sixième de ses facilités tirées et non tirées respectives. La position de liquidité est solide, grâce à la génération de trésorerie opérationnelle et à l'accès aux liquidités des cinq autres banques du consortium. Jeudi, le groupe disposait de 10 millions de dollars de liquidités en banque, dont 5 % étaient déposés auprès de la SVB. "Ce dépôt est détenu par les différentes entités américaines du groupe. Le groupe utilise JP Morgan Chase et HSBC pour ses principales opérations de compensation et d'exploitation", indique la société. La situation de la SVB ne devrait pas avoir d'impact significatif sur les liquidités actuelles ou futures.

Moonpig Group PLC - société de cartes de vœux et de cadeaux en ligne - indique que SVB est l'un des dix créanciers du syndicat bancaire qui fournit ses facilités de crédit de premier rang. Elle dispose d'une marge de manœuvre "significative", y compris des facilités utilisées et disponibles de 242 millions de GBP, qui sont engagées jusqu'au 8 décembre 2025. "Cela exclut la portion non utilisée de 13 millions de livres sterling de l'engagement de SVB UK", précise la société. L'entreprise confirme qu'elle n'a pas d'argent en dépôt auprès de SVB UK et qu'elle n'a pas de compte bancaire auprès d'elle.

Apax Global Alpha Ltd - Société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey - Reçoit une mise à jour d'Apax Partners, qui conseille certains fonds d'investissement privés dans lesquels elle est partenaire limitée. L'examen est en cours, mais l'exposition à SVB "semble limitée". L'examen n'a pas permis d'identifier de société de portefeuille ayant une dette financée ou des revolvers placés auprès de SVB. Un petit nombre de sociétés du portefeuille ont des comptes bancaires à la SVB, mais la "grande majorité d'entre elles ne détiennent qu'un montant très limité de liquidités". Aucune exposition à la SVB au niveau d'Apax Funds.

Future PLC - éditeur de magazines basé à Bath, en Angleterre - déclare que les dépôts en espèces auprès de la SVB représentaient moins de 3 % de ses liquidités à la date de jeudi. SVB a également fourni 50 millions de livres sterling sur ses 900 millions de livres sterling de facilités de crédit totales. "Sur ces 50 millions de livres sterling, environ 48 % sont actuellement utilisés", indique l'entreprise. a accès à des liquidités "importantes", avec 26 millions de livres sterling en caisse vendredi et 438 millions de livres sterling de facilités engagées non utilisées, à l'exclusion de la participation non utilisée de la SVB.

HgCapital Trust PLC - Société d'investissement basée à Londres - Déclare que l'effondrement de SVB n'a que peu ou pas d'impact sur la société. Elle déclare que ni Hg, ni aucun de ses fonds gérés, n'ont de prêts ou d'emprunts liés à SVB. Aucune de ses sociétés de portefeuille sous-jacentes n'a d'emprunts en cours auprès de la SVB. "Un petit nombre de sociétés du portefeuille sous-jacent ont des dépôts limités auprès de la SVB, mais aucune entreprise du portefeuille n'est menacée de ce fait.

GRANDES PETITES CAPITALISATIONS ET COTATIONS AIM

Team17 Group PLC - Société de développement de jeux vidéo et éditeur d'applications éducatives pour enfants basée à Nottingham, Angleterre - indique que Team17 USA, qui fait partie de sa division Games Label, a une relation bancaire avec SVB, mais que le compte n'est "plus utilisé pour les opérations courantes". L'exposition à la SVB est actuellement inférieure à 1 % des réserves de trésorerie et "en tant que telle, elle est sans importance pour la position de liquidité du groupe".

Learning Technologies Group PLC - Solutions d'apprentissage et de talent basées à Londres - Déclare que l'exposition à SVB et SVB UK n'a pas "d'effet matériel" sur la situation financière. Vendredi, le groupe disposait d'un total de 110,7 millions de livres sterling de trésorerie et d'équivalents de trésorerie, dont environ 11,7 millions de livres sterling étaient déposés auprès de SVB et de SVB UK. Environ 9,4 millions de GBP étaient déposés auprès de SVB, et environ 2,3 millions de GBP auprès de SVB UK. La société a demandé le retrait des dépôts et a reçu 300 000 GBP à ce jour. "La société continuera à chercher à récupérer tous les dépôts non restitués, y compris, si nécessaire, par le biais de la procédure de mise sous séquestre appropriée", indique LTG. SVB faisait également partie du syndicat bancaire, qui comprend HSBC, Bank of Ireland et Fifth Third Bank. Les facilités comprennent un prêt de 255,4 millions d'USD - SVB fournissant 53,7 millions d'USD - et une facilité de crédit renouvelable non utilisée de 50 millions d'USD - la part de SVB étant de 10,5 millions d'USD. "La part de SVB dans le prêt à terme restera en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit remboursée ou que SVB soit remplacée. Il est peu probable que SVB finance de futurs tirages sur le RCF, mais les 39,5 millions de dollars restants seront disponibles normalement. SVB était également l'agent du syndicat de prêteurs et l'entreprise trouvera un remplaçant.

THG PLC - Société de commerce électronique basée à l'aéroport de Manchester - Confirme ne pas être exposée à SVB en ce qui concerne les liquidités ou les facilités de crédit.

RWS Holdings PLC - Fournisseur de services linguistiques basés sur la technologie, basé dans le Buckinghamshire (Angleterre) - déclare que son exposition à la SBV est "limitée", SVB UK faisant partie de sa facilité de crédit renouvelable de 220 millions de dollars fournie par un consortium de huit banques, ayant engagé environ 10 % de la facilité. Environ 26 millions d'USD sont actuellement utilisés, dont la part de SVB s'élève à 2,7 millions d'USD. La SVB détient une "petite" position de trésorerie aux États-Unis, qu'elle estime être entièrement protégée par le régime de la Federal Deposit Insurance Corporation. SVB UK détient "une partie" de ses contrats de change à terme, et RWS s'efforce de minimiser son exposition "limitée" à ces contrats. La société réitère les perspectives énoncées lors de l'assemblée générale annuelle, prévoyant de réaliser un bénéfice annuel ajusté avant impôts conforme aux attentes du marché.

Oxford BioMedica PLC - Groupe de thérapie génique et cellulaire basé à Oxfordshire, Angleterre - Déclare que son établissement américain possède un compte courant et un compte de dépôt auprès de la SVB. N'a pas de compte auprès de SVB UK. "Oxford Biomedica confirme qu'elle n'est pas exposée au risque de bilan lié à la question de la mise sous séquestre de SVB.

Alpha Group International PLC - Fournisseur de solutions financières basé à Londres - Déclare que les opérations et les fonds détenus par les clients ne sont pas affectés par la situation de SVB. Réaffirme que tous les fonds des clients sont placés sur des comptes de sauvegarde distincts auprès de contreparties de niveau 1, à savoir Barclays Bank, Citibank, Goldman Sachs et Lloyds Bank. "En outre, contrairement à une banque, Alpha n'utilise pas les liquidités de ses clients pour accorder des prêts. Par conséquent, 100 % des fonds détenus par les clients restent en espèces en temps utile", explique la société. Elle affirme qu'elle surveillera les répercussions potentielles de la SVB sur ses clients.

BioPharma Credit PLC - Fonds d'investissement en dette pour les sciences de la vie basé à Winchester, Angleterre - Le conseiller en investissement de l'entreprise, Pharmakon Advisors, déclare que l'entreprise ne détient pas de dépôts ou d'autres investissements dans SVB. Il a consulté les emprunteurs de la société, qui déclarent n'avoir "aucune exposition significative" à la SVB.

AUTRES

Dianomi PLC - Plate-forme de publicité numérique basée à Londres - déclare qu'à la clôture des marchés jeudi, elle disposait de liquidités totales d'environ 9,6 millions de livres sterling, principalement détenues auprès de JPMorgan et Westpac, mais qu'environ 3,8 millions de livres sterling étaient détenues auprès de SVB et SVB UK "à travers une variété de comptes en différentes devises". Elles détenaient respectivement 900 000 et 2,9 millions de livres sterling. Prenant acte de l'évolution de la situation au Royaume-Uni et aux États-Unis, la Banque s'attend maintenant à ce que ces dépôts soient entièrement protégés.

Trustpilot Group PLC - plateforme d'avis de consommateurs en ligne basée à Copenhague - indique que SVB UK était son principal partenaire bancaire. Ses liquidités immédiatement accessibles s'élèvent à 24 millions d'USD, dont 19 millions d'USD déposés auprès d'une autre banque, 4,5 millions d'USD garantis par la Réserve fédérale américaine après l'annonce de dimanche, et des montants devant être restitués dans le cadre de systèmes d'assurance-dépôts garantis au Royaume-Uni. "Le conseil d'administration est confiant dans la position de Trustpilot en matière de liquidités et de résilience. En attendant, nous avons mis en place des mesures pour gérer de manière proactive notre position de trésorerie pendant cette période d'incertitude et d'imprévisibilité accrue dans l'environnement macroéconomique actuel", déclare Trustpilot.

Polarean Imaging PLC - société de technologie d'imagerie médicale basée à Londres - déclare qu'à la fin du mois de février, elle disposait de 13,9 millions de dollars en liquidités, dont 12,4 millions de dollars détenus par SVB. Sur le montant détenu par SVB, 9,8 millions de dollars sont détenus sur des comptes de fonds communs de placement du marché monétaire gérés par d'autres institutions financières. La SVB détient également 1,0 million d'USD sur son compte courant et 1,2 million de GBP sur son compte courant en livres sterling. Note que la FDIC garantit 250 000 USD de dépôts aux États-Unis. Estime que les 9,8 millions d'USD d'actions de la MMFA ne sont pas considérés comme des dépôts de la SVB et ne font donc pas partie de la masse sous séquestre. "Toutefois, il se peut que Polarean n'ait pas un accès immédiat à ces fonds jusqu'à ce que la FDIC établisse des procédures d'accès", déclare la société. Le montant de 1,5 million de dollars détenu par Wells Fargo permettra de financer les besoins en fonds de roulement jusqu'à la fin du mois d'avril de cette année.

Diaceutics PLC - Société de laboratoires d'analyses basée à Belfast - Déclare qu'en date de jeudi, elle détient 19,8 millions de livres sterling en liquidités et équivalents de liquidités auprès de SVB UK. Elle est maintenant convaincue que les fonds seront entièrement récupérés, suite à l'acquisition par HSBC. Auparavant, la société avait ordonné la suspension de ses actions sur l'AIM, en raison de l'incertitude quant à sa capacité à faire face à ses besoins en fonds de roulement. Elle supprime à présent cette suspension. L'entreprise continue d'essayer d'obtenir l'accès aux 2,2 millions de livres sterling déposés auprès de la SVB aux États-Unis. Suite à l'annonce de la Réserve fédérale concernant le rétablissement de l'accès aux dépôts, elle espère pouvoir accéder aux fonds à "court terme".

Naked Wines PLC - vendeur de vin en ligne basé à Norwich - déclare détenir des liquidités sur divers comptes SVB aux États-Unis et au Royaume-Uni. SVB est également l'agent administratif et le créancier émetteur de sa facilité de crédit adossée à des actifs de 60 millions de dollars. Vendredi, l'entreprise disposait d'une trésorerie brute de 32 millions de livres sterling, dont 14 millions de livres sterling sur un compte de balayage de trésorerie auprès de SVB, qui agit en tant que dépositaire pour des fonds du marché monétaire de tierces parties. L'entreprise estime qu'elle a droit à la restitution intégrale de ces fonds, après avoir accompli toutes les procédures requises par la FDIC. Elle n'est pas certaine du temps utile dont elle disposera pour récupérer l'intégralité de ces fonds. Déclare que les opérations courantes ne sont pas affectées et ne s'attend pas à subir de pertes en conséquence. Elle indique qu'elle dispose de 17 millions de livres sterling en liquidités immédiatement accessibles.

Access Intelligence PLC - Fournisseur de produits logiciels en tant que service basé à Londres - Déclare à la SVB qu'il a des dépôts inférieurs à 400.000 livres sterling détenus sur un certain nombre de comptes SVB au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Elle s'attend à ce que la plupart des fonds, sinon tous, soient protégés par le Financial Services Compensation Scheme britannique et le FDIC américain. "Toutefois, le moment exact où ces fonds seront disponibles pour la société reste incertain", précise la société. Notes SVB n'est pas un partenaire bancaire de la société dans la région Asie-Pacifique.

Glantus Holdings PLC - Plate-forme de données basée à Dublin pour les comptes fournisseurs et les services partagés - indique que la SVB est utilisée pour les opérations américaines. "Gère la situation de manière proactive et ne s'attend pas à des difficultés opérationnelles importantes. L'exposition maximale ne dépassera "que légèrement" le montant de 250 000 USD assuré par la FDIC. "Par conséquent, le conseil d'administration est convaincu que la situation actuelle concernant SVB n'aura pas d'impact matériel sur Glantus.

Medica Group PLC - Société basée à Hastings, en Angleterre, qui fournit aux hôpitaux des services tels que l'analyse des radiographies et des IRM - indique que SVB UK fait partie d'un consortium de prêt à trois banques, aux côtés de NatWest et de Lloyds. Elle indique qu'environ 10 millions de livres sterling de la facilité de crédit renouvelable de 30 millions de livres sterling étaient utilisés à la fin du mois de décembre. "La facilité de crédit renouvelable n'est pas nécessaire pour l'activité quotidienne, il n'est pas prévu qu'elle soit encore utilisée et Medica a l'intention de rembourser cette facilité à l'aide de ses flux de trésorerie dans les 12 à 18 mois à venir", déclare la société. Medica n'a pas de liquidités en dépôt et n'effectue aucune opération bancaire commerciale courante avec une entité de la SVB.

eEnergy Group PLC - Fournisseur de services d'efficacité énergétique basé à Londres - déclare qu'il n'a pas d'exposition matérielle à la trésorerie d'exploitation de SVB, mais maintient un certain nombre de comptes bancaires avec SVB UK, "principalement utilisés en relation avec les recouvrements auprès des clients pour le compte des bailleurs de fonds du projet". Sa principale relation avec la SVB concerne la couverture des risques de change et une facilité de crédit renouvelable de 5 millions de livres sterling entièrement utilisée. "Le conseil d'administration ne s'attend pas à ce qu'il y ait un impact significatif sur ses activités, ses bénéfices ajustés ou sa position de trésorerie.

Venture Life Group PLC - fabricant et distributeur de produits d'hygiène personnelle basé dans le Berkshire, Angleterre - indique que SVB participe à sa facilité de crédit renouvelable de 30 millions de livres sterling, qui est principalement coordonnée et gérée par la banque principale de l'entreprise, Santander UK. SVB fournit 50 % des fonds tirés dans le cadre de cette facilité. Le FCR est assorti d'une option permettant à Santander de reprendre la part de SVB ou à un autre créancier de participer au FCR. "Le groupe a entamé des discussions avec Santander à ce sujet et ces premières discussions ont été positives", indique VLG. Santander et l'entreprise vont accélérer les plans de refinancement du FCR, étant donné qu'il expire en juin prochain. L'entreprise et ses filiales n'ont pas de dépôts auprès de la SVB au Royaume-Uni ou aux États-Unis, ce qui signifie qu'aucun fonds n'est menacé.

Checkit PLC - fournisseur de logiciels de gestion de flux de travail basé à Cambridge - déclare que l'exposition à la SVB est inférieure à 100 000 GBP. Le bilan est solide, avec des liquidités nettes de 15,6 millions de GBP au 31 janvier.

PCI-PAL PLC - Fournisseur mondial de solutions de paiement décroché pour les communications d'entreprise - A la date de jeudi, la SVB détenait 3,2 millions de livres sterling de liquidités, réparties entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Note que les développements aux Etats-Unis et au Royaume-Uni garantissent la sécurité de ses dépôts. Elle déclare que les transactions du deuxième trimestre ont été conformes aux attentes du conseil d'administration.

Yourgene Health PLC - société de diagnostic moléculaire basée à Manchester - Déclare avoir 3 millions de livres sterling d'emprunts en cours dans le cadre d'un accord de prêt avec SVB UK. Détient environ 20 000 GBP en dépôt auprès de SVB UK sur des comptes qui ne sont utilisés que pour payer les échéances du prêt ou les intérêts associés. L'exposition à la SVB US est destinée aux opérations quotidiennes de la petite équipe commerciale américaine et à une "poignée" de cartes de crédit de l'entreprise. Le niveau "modeste" des fonds détenus sur le compte américain de la SVB a été transféré vers d'autres banques la semaine dernière. Il estime que les dépôts restants de la SVB sont protégés par les régimes d'assurance pertinents au Royaume-Uni et aux États-Unis.

musicMagpie PLC - Revendeur de technologies d'occasion basé à Stockport, en Angleterre - déclare qu'il avait un accord de prêt avec la SVB, mais que celui-ci a pris fin lorsqu'il a conclu une facilité de crédit renouvelable de 30 millions de livres sterling sur trois ans avec HSBC et NatWest en juillet dernier. Sa marque commerciale américaine, decluttr, utilise SVB pour ses activités quotidiennes. La fermeture de SVB aux États-Unis ne devrait pas avoir d'impact sur les activités, car decluttr peut utiliser d'autres relations bancaires. "Le groupe avait déjà entamé des discussions pour transférer ses relations bancaires transactionnelles américaines hors de SVB", indique la société.

Windward Ltd - Société d'intelligence prédictive maritime basée à Liverpool, Angleterre - Déclare que l'exposition est "minime", et s'attend à ce que les fonds soient protégés par les régimes américains et britanniques. Le montant de l'exposition est inférieur à 0,5 % de sa trésorerie, qui s'élevait à 22,2 millions USD au 31 décembre.

Eagle Eye Solutions Group PLC - Fournisseur de solutions marketing basé à Londres - Déclare disposer d'une facilité de prêt de 5 millions de livres sterling auprès de SVB UK, qui est tirée à hauteur de 2 millions de livres sterling. Vendredi, la société disposait d'une trésorerie totale d'environ 7,8 millions de livres sterling. Elle note que certains fonds ont été déposés auprès de la SVB aux États-Unis, mais s'attend à ce qu'ils soient protégés et disponibles à partir d'aujourd'hui. Elle n'a pas de dépôts en espèces auprès de la SVB au Royaume-Uni.

GetBusy PLC - fournisseur de logiciels de gestion de documents et de productivité basé à Cambridge, Angleterre - indique que sa précédente facilité de prêt avec SVB a été annulée le mois dernier et remplacée par une facilité de 2 millions de livres sterling avec DJZ Investments Pty Ltd. "Suite à ce changement, le groupe n'a plus d'exposition à la SVB pour aucune facilité de prêt. Il n'y a pas d'exposition aux dépôts non assurés auprès de la SVB, compte tenu des annonces du Trésor, de la Réserve fédérale et de la FDIC dimanche.

Les entreprises suivantes ont indiqué qu'elles n'avaient pas de relations bancaires avec la SVB ou qu'elles n'étaient pas exposées à ses activités :

Argentex Group PLC

Avacta Group PLC

Cornerstone FS PLC

CyanConnode Holdings PLC

Equals Group PLC

Evgen Pharma PLC

Fiinu PLC

GENinCode PLC

Instem PLC

LungLife AI Inc

Mercia Asset Management PLC

Renalytix PLC

Roquefort Therapeutics PLC

Scancell Holdings PLC

Science Group PLC

Seeing Machines Ltd

Spectral MD Holdings Ltd

Tern PLC

Verici Dx PLC

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

