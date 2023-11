Syncona Ltd - investisseur londonien dans les entreprises de santé - accepte d'acquérir toutes les actions restantes de Freeline Therapeutics Holdings PLC pour un montant de 6,50 USD en espèces par action, ce qui valorise Freeline à environ 28,3 millions USD. Syncona détient actuellement 49,7% des actions de Freeline. La société fournira jusqu'à 15 millions de dollars de financement en conjonction avec l'acquisition pour permettre à Freeline de répondre à ses besoins de trésorerie à court terme et de continuer à faire avancer son programme principal FLT201, une thérapie génique potentielle pour la maladie de Gaucher.

Chris Hollowood, directeur général de Syncona Investment Management Ltd, déclare : "Les données publiées par Freeline dans le cadre de son programme FLT201 continuent de nous enthousiasmer et nous sommes satisfaits de la manière dont la société s'exécute. Notre allocation de capital est résolument axée sur les opportunités ayant de fortes chances de mener un actif à un stade de développement avancé, où nous pensons qu'il est possible d'accéder à une valeur significative... dans ce cas, la privatisation de la société nous offre la meilleure voie vers des rendements potentiels ajustés au risque."

Cours actuel de l'action : 118,40 pence, en baisse de 0,5 % à Londres mercredi après-midi

Variation sur 12 mois : en baisse de 39

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

