Syncona Ltd - Investisseur londonien dans les entreprises de santé - Lance un programme de rachat d'actions d'une valeur maximale de 40 millions de livres sterling, qui sera mené par Numis Securities Ltd. L'objectif principal reste l'allocation de capital aux actifs des sociétés du portefeuille. Toutefois, le rachat est nécessaire car les actions de Syncona se négocient actuellement avec une décote par rapport à la valeur de l'actif net, qui était de 184,6 pence par action au 30 juin. Ce rachat n'affectera pas les investissements dans les actifs en phase clinique prévus pour les 24 prochains mois. La société s'attend à ce que le déploiement de capitaux dans le portefeuille et le pipeline se situe entre 150 et 200 millions de livres sterling pour l'année se terminant le 31 mars, conformément aux prévisions antérieures. La présidente Melanie Gee déclare que Syncona "a une grande confiance dans son portefeuille et sa valorisation".

Cours actuel de l'action : 110,96 pence, en hausse de 4,5 % vendredi matin à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 30%

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

