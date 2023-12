Syncona Limited est une société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey. La société est une société de soins de santé qui se concentre sur la fondation, la construction et le financement d'un portefeuille de sociétés de sciences de la vie. L'objectif d'investissement de la Société est d'obtenir une appréciation supérieure du capital à long terme de ses investissements. La société investit dans des entreprises des sciences de la vie (y compris des sociétés privées et cotées en bourse) et des projets à actif unique ou multiple (Life Science Investments). Syncona Investment Management Limited (SIML), agit en tant que gestionnaire de fonds d'investissement alternatif de la Société (gestionnaire d'investissement).

Secteur Sociétés holdings