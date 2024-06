Syncona Limited est une société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey. L'objectif d'investissement de la société est de réaliser une appréciation supérieure du capital à long terme à partir de ses investissements. Elle cherche à obtenir des rendements à long terme. Elle se concentre sur la création, le développement et l'expansion d'entreprises autour de la science afin de créer un portefeuille diversifié de 20 à 25 entreprises mondiales dans le domaine de la santé, à des stades de développement et dans des domaines thérapeutiques différents. Elle se concentre sur le développement de traitements pour les patients en travaillant en étroite collaboration avec les fondateurs universitaires et les équipes de gestion. La société réalise ses investissements dans les sciences de la vie par l'intermédiaire de Syncona Holdings Limited, une filiale de la société. Elle maintient son pool de capitaux par l'intermédiaire de Syncona Investments LP Incorporated (la Société), dont la Société est l'unique commanditaire. Le partenaire général de la société est Syncona GP Limited (le partenaire général), une filiale à 100 % de la Société. Syncona Investment Management Limited est son gestionnaire d'investissements alternatifs.

Secteur Sociétés holdings