Syndax Pharmaceuticals, Inc. : BTIG à l'achat

Syndax Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique qui se concentre sur le développement d'un pipeline de thérapies contre le cancer. Les principaux produits candidats de la société comprennent le SNDX-5613 et le SNDX-6352 (axatilimab). La société se concentre sur le développement du SNDX-5613, qui cible l'interaction de liaison de la ménine avec la protéine MLL1 (mixed lineage leukemia 1), pour le traitement des leucémies aiguës MLL réarrangées (MLLr) et de la leucémie myéloïde aiguë mutante (LMA) nucleophosmin 1 (NPM1), ainsi que de l'axatilimab, un anticorps monoclonal qui bloque le récepteur du facteur de stimulation des colonies 1 (CSF-1). Les produits candidats de la société comprennent également l'entinostat, une petite molécule orale à prise hebdomadaire et un inhibiteur d'histone désacétylases (HDAC) de classe I qui est évalué dans l'essai clinique de phase III E2112 en association avec l'exémestane pour le cancer du sein à récepteurs hormonaux positifs et à récepteurs 2 négatifs du facteur de croissance épidermique humain.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale