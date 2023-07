Syndax Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique qui se concentre sur le développement d'un pipeline de thérapies contre le cancer. Les principaux produits candidats de la société sont le SNDX-5613 (revumenib) et le SNDX-6352 (axatilimab). Elle se concentre sur le développement du revumenib, une petite molécule puissante et sélective qui inhibe l'interaction menin-MLL pour le traitement des leucémies aiguës réarrangées KMT2A, également connues sous le nom de leucémies à lignées mixtes réarrangées (MLLr), y compris la leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) et la leucémie myéloïde aiguë (LMA), et de la LMA mutante nucléophosmine 1 (NPM1). Son axatilimab est un anticorps monoclonal qui bloque le récepteur du facteur de stimulation des colonies 1 (CSF-1) dans la maladie chronique du greffon contre l'hôte (cGVHD), ainsi que dans la fibrose pulmonaire idiopathique (IPF). Ses produits candidats comprennent également l'entinostat, une petite molécule orale et un inhibiteur d'histone désacétylases (HDAC) de classe I qui a des effets directs à la fois sur les cellules cancéreuses et sur les cellules de régulation immunitaire.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale