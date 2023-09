(Alliance News) - (Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

Rockhopper Exploration PLC - Société d'exploration pétrolière et gazière basée à Salisbury, en Angleterre - La perte avant impôt pour le semestre clos le 30 juin s'est creusée à 2,6 millions USD, contre 749 000 USD l'année précédente, les dépenses administratives ayant bondi de 40 % pour atteindre 2,1 millions GBP. Aucun revenu n'a été enregistré au cours du semestre, contre 523 000 USD il y a un an, en raison de l'arrêt de la production. Le portefeuille existant continue d'être évalué pour d'autres opportunités, mais les revenus et le coût des ventes ne devraient pas être significatifs dans l'avenir immédiat". Pour ce qui est de l'avenir, la société indique qu'elle continue de travailler à l'affinement d'un nouveau plan de développement et de financement à moindre coût pour son projet Sea Lion dans les îles Falkland.

PureTech Health PLC - Société de biotechnologie basée à Boston - déclare que l'entité fondée Karuna Therapeutics Inc. soumet une nouvelle demande de médicament à la Food & Drug Administration des États-Unis pour le KarXT dans le traitement de la schizophrénie. La demande est étayée par des données d'efficacité et de sécurité à long terme issues d'un programme clinique évaluant le KarXT comme traitement de la schizophrénie, indique PureTech. Dans les trois essais contrôlés par placebo, KarXT a atteint son objectif principal et a démontré une "réduction statistiquement significative et cliniquement significative du score total de l'échelle du syndrome positif et négatif (PANSS) par rapport au placebo". En tant que fondateur de Karuna, PureTech conserve une participation au capital et a le droit de recevoir des paiements d'étape à l'obtention de certaines approbations réglementaires et 20 % des revenus de sous-licence. Eric Elenko, directeur de l'innovation de PureTech, a déclaré : "KarXT, qui a été inventé à PureTech, illustre la façon dont nous inventons et faisons progresser les nouveaux médicaments en donnant une nouvelle vie à des médicaments dont la pharmacologie est validée, mais qui n'avaient pas encore atteint les patients en raison d'un problème qui peut maintenant être résolu grâce à nos innovations. Cette soumission de NDA est également une étape importante pour les patients, car elle pourrait représenter la première avancée majeure dans le traitement de la schizophrénie depuis plus de 50 ans si elle est approuvée par la FDA".

Synectics PLC - Entreprise de systèmes de sécurité et de surveillance basée à Sheffield, en Angleterre - Remporte un nouveau contrat avec la police des West Midlands pour l'utilisation de sa plate-forme logicielle ouverte, Synergy. L'entreprise collabore avec les forces de police depuis 2005. Selon ce nouveau contrat, la société intégrera dans Synergy les caméras exploitées par la National Highways Agency dans l'ensemble des West Midlands afin d'accroître la collaboration entre les différents services et d'améliorer les délais de réaction en cas d'incident. Paul Webb, directeur général, déclare : "L'intégration du réseau régional de caméras de la National Highways Agency permettra à la WMP d'avoir une connaissance encore plus complète de la situation. L'intégration des flux provenant de plusieurs agences est un processus délicat et complexe, mais grâce à notre expertise technologique et au respect des protocoles, nous sommes en mesure de fournir la solution de bout en bout requise par le WMP".

SpaceandPeople PLC - Spécialiste de la vente au détail, de la promotion et de l'expérience de marque basé à Glasgow - La filiale POP Retail GmbH a accepté de fournir des kiosques de vente au détail à CEMAGG Management GmbH dans ses centres commerciaux en Allemagne. Nancy Cullen, présidente-directrice générale, déclare : "Nous sommes ravis d'avoir signé cet accord avec CEMAGG. Il nous permet d'étendre et de consolider notre réseau de sites en Allemagne, il complète notre récent accord avec Multi Germany GmbH et s'appuie sur notre relation de longue date avec ECE, tout en démontrant notre volonté d'étendre notre réseau de clients et de sites en Europe".

Atome Energy PLC - Leeds, Angleterre - Développement de projets d'hydrogène vert, d'ammoniac et d'engrais au Paraguay, en Islande et en Amérique centrale - La perte avant impôts pour les six mois se terminant le 30 juin s'est creusée à 2,9 millions USD, contre 2,5 millions USD l'année précédente, en raison d'une augmentation de 16 % des dépenses administratives, qui ont atteint 2,9 millions de livres sterling. En ce qui concerne l'avenir, la société déclare que le second semestre est une "période passionnante" pour l'avancement des projets et considère les perspectives avec une "grande confiance".

Cornish Metals Inc - société d'exploration et de développement minéral basée à Vancouver, Canada, axée sur le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord - Début de la mise en service par voie humide de l'usine de traitement des eaux de la mine de South Crofty en Cornouailles. La station est conçue pour traiter 25 000 mètres cubes par jour d'eau pompée directement de la mine de South Crofty et utilise une technologie de traitement des boues à haute densité pour traiter l'eau brute de la mine et répondre aux normes autorisées par la société pour le déversement dans la rivière Rouge toute proche. L'équipe de réalisation du projet est soutenue par le concepteur de l'usine, les fournisseurs d'équipement et les entrepreneurs pour "tester et mettre en service tous les aspects du processus avant de commencer à déverser l'eau dans la rivière Rouge". La mise en service et la construction du lit de boues à haute densité devraient prendre jusqu'à trois semaines, et l'assèchement complet de la mine devrait commencer en octobre. Richard Williams, directeur général, déclare : "Le début de la mise en service par voie humide à la station d'épuration de South Crofty est une nouvelle étape passionnante vers l'assèchement de la mine de South Crofty. Notre équipe de projet, soutenue par une petite armée d'entrepreneurs locaux dévoués, a travaillé très dur au cours des 12 derniers mois pour faire passer la station d'épuration d'un schéma conceptuel à une usine entièrement construite".

