EnSilica PLC - Concepteur et fournisseur de semi-conducteurs basé à Oxfordshire, Angleterre - Lève 1,1 million de livres sterling par le biais d'un placement à 50 pence par action. Le produit de ce placement devrait permettre de constituer un fonds de roulement supplémentaire, parallèlement à la réception attendue de paiements de clients et de crédits d'impôt pour la recherche et le développement. L'entreprise prévoit de poursuivre les discussions sur les facilités de financement des factures et sur un éventuel financement par emprunt d'un montant maximum de 1 million de GBP.

Vaalco Energy Inc - Explorateur d'hydrocarbures axé sur le Canada et l'Afrique - Prend note des spéculations des médias. Confirme être en pourparlers avec le propriétaire de Svenska Petroleum Exploration AB au sujet d'une éventuelle transaction d'entreprise sans dette pour acquérir Svenska. Explique que le principal actif de Svenska Petroleum Exploration est une participation de 27,39 % dans le bloc CI-40, au large de la Côte d'Ivoire. Ce bloc a une production actuelle d'environ 4 500 barils d'équivalent pétrole par jour. Dit que si l'acquisition a lieu, elle devrait être financée par des liquidités. Elle devrait également être soumise à un certain nombre de conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires et gouvernementales.

Jardine Matheson Holdings Ltd - société holding basée à Hong Kong ayant des intérêts dans le commerce de détail, l'immobilier, l'hôtellerie et les concessions automobiles - Prend note de l'annonce de sa filiale à 78%, Jardine Cycle & Carriage Ltd. JCC détient 50 % de PT Astra International Tbk. Au cours de l'année qui s'est achevée le 31 décembre, JCC a enregistré un chiffre d'affaires de 22,24 milliards USD, en hausse de 3 % par rapport aux 21,57 milliards USD enregistrés en 2022. Le bénéfice sous-jacent a augmenté de 6 %, passant de 1,10 milliard USD à 1,16 milliard USD, et le bénéfice sous-jacent par action de 6 %, passant de 2,77 USD à 2,94 USD. Augmentation du dividende de 6% à 1,18 USD contre 1,11 USD. Ben Keswick, président du conseil d'administration, déclare : "Le groupe a enregistré une nouvelle fois un bénéfice sous-jacent global très solide en 2023, reflétant principalement le bénéfice record d'Astra pour la deuxième année consécutive, malgré la baisse des prix des matières premières et le ralentissement de la croissance au cours du second semestre. Nos activités vietnamiennes ont toutefois été affectées par le ralentissement de la croissance économique. Les entreprises du groupe restent concentrées sur leurs priorités stratégiques afin de construire une base solide pour une croissance à long terme".

The Income & Growth VCT PLC - Fonds de capital-risque basé à Londres - Publication de la déclaration de gestion au 31 décembre. La valeur nette d'inventaire passe de 79,33 pence au 30 septembre à 73,54 pence, soit une baisse de 7,3 %. Versement d'un dividende de 7,00 pence par action. En outre, elle reçoit 3,9 millions de livres sterling après avoir réalisé son investissement dans Master Removers Group 2019 Ltd. Réalise une plus-value de 4,6 millions de livres sterling pendant la durée de vie de l'investissement, soit l'équivalent de 3,27 pence par action. D'autres produits de vente et produits éventuels, d'un montant maximum de 0,7 million de livres sterling, seront à recevoir en temps voulu. Mobeus Income & Growth VCT PLC, Mobeus Income & Growth 2 VCT PLC et Mobeus Income & Growth 4 VCT PLC notent également la réalisation de l'investissement de Removers. Mobeus Income & Growth VCT reçoit 3,5 millions de livres sterling en espèces à la sortie, Mobeus Income & Growth 2 reçoit 2,1 millions de livres sterling et Mobeus Income & Growth 4 reçoit 2,9 millions de livres sterling.

Alternative Income REIT PLC - Investisseur londonien dans des actifs immobiliers commerciaux - déclare une valeur d'actif net par action de 81,62 pence au 31 décembre, en baisse de 3,0 % par rapport à 84,16 pence au 30 juin. Le bénéfice ajusté par action pour le semestre clos le 31 décembre a chuté de 12% à 2,96 pence, contre 3,35 pence l'année précédente. Le dividende a augmenté de 3,6 %, passant de 2,75 pence à 2,85 pence. Le bénéfice avant impôt s'élève à 600 000 GBP, contre une perte avant impôt de 7,3 millions de GBP l'année précédente.

Synectics PLC - Systèmes de sécurité et de surveillance basés à Sheffield, en Angleterre - annonce un bénéfice avant impôts sous-jacent de 3,0 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 30 novembre, soit trois fois plus que les 1,0 million de livres sterling enregistrés l'année précédente. Le chiffre d'affaires est passé de 39,1 millions de livres sterling à 49,1 millions de livres sterling, soit une augmentation de 26 %. Le bénéfice dilué par action provenant des activités poursuivies et abandonnées est passé de 8,7 pence à 12,8 pence, soit une hausse de 47 %. Les résultats sont qualifiés de "solides, dépassant les attentes du marché, soutenus par la demande croissante du secteur du pétrole et du gaz". Il note un carnet de commandes solide, renforcé par des prises de commandes saines et des contrats importants dans tous les secteurs, ainsi qu'une dynamique continue jusqu'en 2024. Cela renforce la confiance du conseil d'administration dans les perspectives à moyen terme.

Kitwave Group PLC - grossiste alimentaire basé à North Shields, en Angleterre - publie ses résultats pour la période de 12 mois se terminant le 31 octobre. Le bénéfice avant impôt augmente de 40 % pour atteindre 24,9 millions de livres sterling, contre 17,8 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires augmente de 20 %, passant de 503,1 millions de livres sterling à 602,2 millions de livres sterling, et le bénéfice dilué par action passe de 20,5 pence à 26,0 pence. La société recommande un dividende final de 7,45 pence par action, contre 6,75 pence l'année précédente. Cela porte le dividende total à 11,20 pence par action, soit une augmentation de 9,25 pence. déclare que toutes les divisions ont poursuivi leur croissance tout en gérant les pressions inflationnistes. Il se dit confiant quant à une nouvelle période commerciale positive en 2024. Il qualifie de satisfaisant le début de l'année 2024.

Webis Holdings PLC - Société de jeux basée sur l'île de Man - publie ses résultats pour le semestre clos le 30 novembre. Le chiffre d'affaires a baissé de 4,8 %, passant de 6,2 millions USD l'année précédente à 5,9 millions USD. Le coût des ventes est passé de 4,2 millions de livres sterling à 4,1 millions de livres sterling. La perte avant impôts s'est toutefois creusée, passant de 325 000 GBP à 541 000 GBP. WatchandWager.com, sa principale filiale, a connu des débuts variés au cours des six premiers mois de l'exercice. Note que les transactions ont été fortes pendant les mois d'été, mais difficiles entre septembre et novembre - en grande partie à cause des conditions météorologiques défavorables qui ont entraîné un certain nombre d'annulations dans l'ensemble des États-Unis. La société reste optimiste quant à l'amélioration de la situation commerciale, conformément à ses attentes.

PCI-PAL PLC - anciennement connu sous le nom de IPPlus PLC, un fournisseur de solutions de paiement sécurisé pour les communications d'entreprise basé à Suffolk, en Angleterre - présente ses résultats pour les six mois se terminant le 31 décembre. La perte d'exploitation statutaire se réduit à 0,4 million de GBP, contre 1,1 million de GBP l'année précédente. Le chiffre d'affaires augmente de 20 %, passant de 7,3 millions de livres sterling à 8,7 millions de livres sterling, et la marge brute s'améliore de 20 points de base, passant de 87 % à 89 %. L'entreprise souligne la génération de trésorerie positive provenant des opérations au cours de la période et les excellents progrès réalisés pour atteindre son objectif à court terme, à savoir une rentabilité soutenue. Le deuxième semestre a bien démarré et les ventes de nouvelles affaires se poursuivent. Par ailleurs, le directeur financier William Good a l'intention de prendre sa retraite. Le processus de nomination d'un successeur est engagé.

