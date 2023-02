Synectics nomme un nouveau président avec effet immédiat

Synectics PLC - fournisseur de services de sécurité et de surveillance avancés basé à Sheffield, en Angleterre - nomme Craig Wilson, directeur non exécutif indépendant et président désigné, au poste de président non exécutif avec effet immédiat. Il indique qu'il a été nommé directeur non exécutif indépendant et président désigné en novembre. Il note également que David Coghlan a pris sa retraite en tant que directeur.

synectics

Cours actuel de l'action : 125,40 pence, stable

Variation sur 12 mois : + 36 %.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

