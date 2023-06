Synectics prévoit une amélioration "significative" de son chiffre d'affaires au second semestre

Synectics PLC - société de systèmes de sécurité et de surveillance basée à Sheffield, en Angleterre - déclare que les résultats du semestre clos le 31 mai sont restés conformes aux attentes, avec des progrès notables par rapport à la même période de l'année précédente. Les progrès réalisés au cours du semestre ont été soutenus par une forte activité sur le marché mondial du pétrole et du gaz. Cette situation devrait se poursuivre au cours du second semestre et au-delà. Les résultats de l'exercice se terminant le 30 novembre devraient être pondérés en fonction du deuxième semestre, "plus fort en saison". Le carnet de commandes consolidé au 31 mai est "matériellement en avance" par rapport à la même date l'année dernière, et une proportion "significative" de ce carnet devrait être négociée au cours du second semestre. Cette situation, ainsi qu'une solide réserve de commandes attendues, étaye les attentes du conseil d'administration quant à une amélioration "significative" des activités au second semestre.

Synetics annoncera ses résultats intermédiaires le 11 juillet.

Cours actuel de l'action : 105,25 pence, en baisse de 2,1 % à Londres lundi après-midi

Variation sur 12 mois : en hausse de 4,7

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

