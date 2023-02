Synectics réalise une transition vers un bénéfice annuel ; le chiffre d'affaires augmente

Synectics PLC - fournisseur de services avancés de sécurité et de surveillance basé à Sheffield, en Angleterre - déclare un chiffre d'affaires de 39,1 millions de GBP pour l'exercice clos le 30 novembre, en hausse de 6,8 % par rapport aux 36,6 millions de GBP de l'exercice précédent. Passe d'une perte de 558 000 GBP à un bénéfice avant impôts de 361 000 GBP, grâce à un gain de 804 000 GBP sur la vente d'opérations déconnectées. Le bénéfice d'exploitation sous-jacent s'élève à 1,2 million GBP, contre une perte de 500 000 GBP l'année précédente. Le carnet de commandes s'élève à 24,4 millions GBP au 30 novembre, contre 23,6 millions GBP à la même date un an plus tôt, avec un solide pipeline de commandes attendues.

Le directeur général Paul Webb déclare : "Le retour à la rentabilité de la société et le maintien d'une position de trésorerie solide témoignent de la force sous-jacente de l'entreprise et constituent une plate-forme solide pour l'avenir. Grâce à la reprise des marchés, à un carnet de commandes bien rempli et à un solide pipeline d'opportunités, le conseil d'administration est confiant dans la poursuite d'une croissance rentable cette année."

Recommande un dividende final de 2,0 pence par action, en hausse de 33 % par rapport à 1,5 pence l'année précédente. Pour l'avenir, déclare que les fondamentaux de l'entreprise sont sains. Elle reste confiante dans la poursuite de la croissance rentable.

Cours actuel de l'action : 130,00 pence chacun, en baisse de 3,7 % mercredi vers midi à Londres

Variation sur 12 mois : + 16%

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

