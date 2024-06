Synectics plc est une société basée au Royaume-Uni qui fournit des systèmes de sécurité et de surveillance avancés. L'entreprise est spécialisée dans la fourniture de solutions pour des marchés spécifiques où la sécurité et la surveillance sont essentielles aux opérations, tels que les jeux, le pétrole et le gaz, les espaces publics, les transports et les infrastructures. La société opère à travers deux segments : Systèmes et Sécurité. Le segment Systèmes développe, intègre et fournit des solutions de surveillance électronique flexibles basées sur son matériel et ses logiciels propriétaires, et opère à l'échelle mondiale dans tous les secteurs. Le segment Sécurité de la société se concentre sur la conception, la livraison, la maintenance et la gestion de systèmes de sécurité et de surveillance de bout en bout pour des applications de haute sécurité et dans l'espace public, et opère principalement au Royaume-Uni. Il est engagé dans le développement de sa propriété intellectuelle, la plateforme Synergy de quatrième génération et la gamme de stations de caméra COEX.