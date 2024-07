Synergia Energy Ltd est une société basée en Australie qui se concentre sur la production de gaz. La société est principalement impliquée dans l'exploration, l'évaluation, le développement et la production d'hydrocarbures. Elle identifie les actifs de gaz naturel ayant un potentiel de développement et développe la production de gaz à partir de champs de gaz prouvés ou d'actifs d'exploration dans des bassins de production de gaz prouvés. Elle se concentre également sur la production de gaz neutre en carbone. Son opération en Inde est située dans le bassin de Cambay, couvrant environ 161 kilomètres carrés dans l'État de Gujarat. Le projet de capture et de stockage du carbone (CCS) Medway Hub de la société prévoit la capture et le transport des émissions de dioxyde de carbone (CO2) des centrales électriques côtières à turbines à gaz à cycle combiné (CCGT) sous forme liquide par navire-citerne jusqu'à un navire flottant d'injection, de stockage et de déchargement (FISO) à partir duquel le CO2 sera injecté dans des champs de gaz épuisés, situés sur le plateau continental du Royaume-Uni (UKCS), pour une séquestration permanente.

Secteur -